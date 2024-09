Giọng Hát Việt Nhí 2013: Quang Anh tìm lại hào quang, Phương Mỹ Chi trưởng thành

HHT - Năm 2013, Giọng Hát Việt Nhí (The Voice Kids) đã trình làng bộ ba tài năng: Trần Ngọc Duy, Phương Mỹ Chi và Nguyễn Quang Anh. Sau hơn một thập kỷ, cả ba đang dần khẳng định được vị trí của mình trong làng nhạc Việt.

DuyBi “bắt đầu” với Lo2e Doc

DUYBI tham gia Giọng Hát Việt Nhí 2013 và nhanh chóng để lại dấu ấn khó phai trong lòng khán giả qua ca khúc Gặp Mẹ Trong Mơ. Khi đó, cậu bé Trần Ngọc Duy đã chinh phục mọi người bằng chất giọng ngọt ngào và sâu lắng, đưa cậu đến ngôi vị Á quân. Dưới sự dìu dắt của nhạc sĩ Thanh Bùi, DUYBI không ngừng học hỏi và theo đuổi đam mê âm nhạc.

Mười năm sau, từ Gặp Mẹ Trong Mơ, DUYBI đã hiện thực hóa hành trình âm nhạc của mình với EP đầu tay LO2E DOC. Các bài hát trong EP là sự kết hợp hoàn hảo giữa Pop Ballad, Lofi và âm hưởng dân ca Việt Nam. EP này được xem như một tập tài liệu tình yêu, chứa đựng những cảm xúc chân thật mà anh đã ấp ủ suốt ba năm. Tuy nhiên, các sản phẩm âm nhạc lẫn cái tên DUYBI khiến khán giả tiếc nuối khi không còn nhiều "nhiệt" như trước.

Phương Mỹ Chi: Từ cô bé dân ca đến nghệ sĩ đa tài

Với Quê Em Mùa Nước Lũ và Áo Mới Cà Mau, Phương Mỹ Chi nhanh chóng trở thành hiện tượng bởi chất giọng ngọt như "mía lùi". Năm 2019, Phương Mỹ Chi bắt đầu sự nghiệp độc lập, thử sức với nhiều thể loại mới, từ Bolero đến nhạc trẻ. Những ca khúc như Bát Nhã Thuyền và album CHI chứng minh cô không chỉ là "cô bé dân ca" mà còn là một nghệ sĩ đa dạng và đầy sáng tạo.

Đặc biệt, album Vũ Trụ Cò Bay (2023) đánh dấu một bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp của Phương Mỹ Chi. Album không chỉ là sự kết hợp giữa âm nhạc dân ca và hiện đại mà còn lấy cảm hứng từ các tác phẩm văn học Việt Nam. Sự kết hợp này đã tạo nên một phong cách âm nhạc độc đáo, mang đậm dấu ấn cá nhân của Phương Mỹ Chi.

Sự đa tài được khẳng định khi cô thử sức sáng tác và sản xuất âm nhạc, thành lập công ty giải trí. Đặc biệt, nữ ca sĩ trẻ còn lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất với vai diễn điện ảnh đầu tay trong bộ phim Nhà Gia Tiên.

Rhyder: Hào quang trở lại

Trở thành Quán quân Giọng Hát Việt Nhí 2013, Quang Anh gây ấn tượng bởi giọng hát nội lực cùng vẻ ngoài đáng yêu. Con đường nghệ thuật rộng mở tuy nhiên Quang Anh không tham gia sâu vào showbiz mà chọn con đường học vấn, theo đuổi học nhạc Jazz tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Năm 2023 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Quang Anh khi trở lại với nghệ danh mới - Rhyder và tham gia Rap Việt mùa 3. Rhyder gây ấn tượng mạnh với phong cách âm nhạc đa dạng, "cân" được nhiều màu sắc.

Không dừng lại ở đó, Rhyder tiếp tục gây chú ý khi tham gia chương trình Anh Trai "Say Hi". Tại chương trình, Rhyder được mệnh danh là "kẻ hủy diệt Top Trending" khi sở hữu loạt ca khúc lọt Top Trending YouTube. Nếu ở Rap Việt, Rhyder nhận về không ít bình luận trái chiều thì đến với Anh Trai "Say Hi", nam ca sĩ như "cá gặp nước", liên tục "gây sốt" bởi những màn trình diễn cực "cháy".

Trở thành Á Quân và xuất hiện trong đội hình Nhóm nhạc toàn năng - Anh Trai “Best 5” cùng HIEUTHUHAI, Isaac, Quang Hùng MasterD và Đức Phúc chính là trái ngọt cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Rhyder.

Sau hơn một thập kỷ từ Giọng Hát Việt Nhí 2013, Rhyder, Phương Mỹ Chi, DUYBI đều đã trưởng thành. Cả ba hiện tại tỏa sáng với đầy đủ “kiến thức - kinh nghiệm - trải nghiệm”. Mỗi người chọn cho mình một định hướng, nhưng điểm chung là nỗ lực và khát vọng vươn xa trong âm nhạc. Họ không chỉ khẳng định tài năng mà còn là những gương mặt nghệ sĩ trẻ đầy triển vọng.