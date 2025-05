Cuộc đua phòng vé phim Việt dịp nghỉ lễ: Bám sát nghẹt thở, khó đoán từng ngày

HHT - Những nghệ sĩ nữ góp mặt vào chương trình Em Xinh "Say Hi" vừa được BTC công bố. Nhiều netizen đã nhanh chóng dự đoán nhà chung sẽ siêu "ồn" vì có các "cây hài" như Bích Phương, Miu Lê, Orange...

HHT - Tại đêm concert tối 1/5, Noo Phước Thịnh bất ngờ có màn kết hợp cùng đàn chị Hồ Ngọc Hà với bản mashup Tình Đầu Quá Chén x Catch Me If You Can. Tín hiệu đặc biệt khiến Muzik (fan Quang Hùng MasterD) càng mong ngóng khoảnh khắc Noo Phước Thịnh và Quang Hùng hội ngộ tại fan meeting vào ngày 3/5.