Cuộc thi đánh giá năng lực Toán toàn cầu Tofas tổ chức miễn phí cho học sinh Việt Nam

TOFAS được công nhận là bộ công cụ đánh giá năng lực chuẩn với các câu hỏi kiểm tra được thiết kế và sắp xếp khoa học theo từng mảng kiến thức đã có mặt tại 38 quốc gia có nền giáo dục hàng đầu như: Mỹ, Anh, Pháp, Thụy Điển, Nhật Bản, Singpapore… Trong tháng 10, Tofas Việt Nam phát động cuộc thi hoàn toàn miễn phí cho toàn bộ học sinh Việt Nam trong ba đợt thi online vào thàng 10, tháng 11, tháng 12/2023.

Kỳ thi TOFAS có 6 cấp độ dành cho tất cả học sinh từ lớp 2 đến lớp 9 (dưới 16 tuổi). TOFAS là chữ viết tắt của Test of Fundamental Academic Skills nghĩa là Sát Hạch Kỹ Năng Học Thuật Căn Bản. Đây là một kỳ thi uy tín, ban đầu được tổ chức giáo dục hàng đầu Sprix phát triển tại Nhật Bản, sau đó phổ biến đến nhiều quốc gia. Tại một số nước như Philippines hay Ai Cập, Bộ giáo dục sở tại đã phổ cập TOFAS như một phần của hệ thống khảo thí quốc qua. Tiến sĩ Tarek Galal Shawki, nguyên bộ trưởng bộ giáo dục Ai Cập, nguyên chủ nhiệm khối Công Nghệ Thông Tin trong Giáo Dục, ban Khoa Học và Văn Hoá UNESCO trụ sở tại Paris, Pháp cho biết: “Một yếu tố rất quan trọng là chọn được một đối tác uy tín như Sprix giúp đánh giá học sinh của chúng tôi để so sánh và quy chuẩn chương trình của chúng tôi (chương trình toán quốc gia Ai Cập so với bình diện toàn cầu)”.

Để giải tỏa băn khoăn của một số phụ huynh không biết TOFAS có phù hợp với chương trình toán của Việt Nam không, Ông Reo Shoji, giám đốc chiến lược toàn cầu của TOFAS cho biết: “Điểm đặc biệt là TOFAS không bị hạn chế bởi khác biệt về kiến thức học thuật mà học sinh thu nhận từ các nền giáo dục khác nhau vì kỳ thi tập trung đánh giá các kỹ năng căn bản cần thiết để học tốt bất kỳ chương trình toán nào. Ta có thể so sánh TOFAS như một World Cup của toán học phổ thông vậy, dù bạn có học đá bóng theo phương pháp nào thì khi ra sân cũng được đánh giá bởi kết quả chung cuộc, thể lực bền bỉ và khả năng tuân thủ luật”.

Từ 0h ngày 01/10/2023 cổng làm bài thi sẽ mở cho các thí sinh Việt Nam tham dự vào ‘World Cup Toán’ toàn cầu TOFAS, giúp các em học sinh được tỉ thí ‘sánh vai với các cường quốc năm châu’. Song song, phụ huynh và thầy cô giáo có thể biết năng lực và thiên hướng phát triển của con em mình nhằm kiến tạo cho các em một lộ trình phát triển phù hợp và hiệu quả nhất.

Thầy Phạm Tuấn Đạt, Tổng giám đốc hệ thống trường Xanh Tuệ Đức cho biết thêm: "Hệ thống trường Xanh Tuệ Đức được tiếp cận với kỳ thi TOFAS trong giai đoạn thử nghiệm vào năm ngoái và tôi rất vui vì kết quả của các em đạt khá cao so với mặt bằng toàn cầu, không thua kém các nền giáo dục hàng đầu thế giới. Chúng tôi nhận được báo cáo kết quả phân tích rất chi tiết về từng điểm mạnh và hạn chế của thí sinh để cùng có kế hoạch giúp các em tiến bộ hơn". Cổng dự thi sẽ tự động chuyển ngữ sang tiếng Việt giúp các em thuận tiện để làm bài. Các em sẽ làm và nộp bài thi trực tuyến với cam kết giám sát của phụ huynh.

Một món quà đặc biệt mà Sprix muốn gửi đến Việt Nam là toàn bộ thí sinh được tài trợ 100% phí thi trị giá 990.000 VNĐ cho cả 03 đợt thi trực tuyến vào ngày 01/10; 05/11 và 03/12/2023 (dự kiến) và 01 cuộc thi trực tiếp trong năm 2023. Ngoài ra các thí sinh có kết quả cao sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn hàng tháng và có cơ hội thắng giải cao nhất là chuyến du lịch Nhật Bản 5 ngày trong đó có lễ vinh danh và nhận huy chương tại Đền Kitano-Tenman-gu thiêng liêng tại cố đô Kyoto, nơi hàng vạn sĩ tử Nhật Bản đổ về hàng năm cầu cho thi cử thành công. Sau đó là chiêm ngưỡng Núi Phú Sỹ, biểu tượng của tinh thần kiên định Nhật Bản và các trung tâm văn hoá và giáo dục khác trên nước Nhật.

TOFAS là một sản phẩm Giáo dục dựa trên kinh nghiệm sư phạm của Trung tâm nghiên cứu kỹ năng học thuật SPRIX. Sprix được thành lập từ năm 1997 tại Tokyo, hiện là một tập đoàn giáo dục tiên phong tại Nhật Bản trong lĩnh vực xuất bản sách giáo khoa, tổ chức các trung tâm dạy thêm, luyện thi và các sản phẩm giáo dục uy tín. Có thể kể đến kỳ thi toán và lập trình TOFAS; kỳ thi ngoại ngữ HSK; phần mềm học toán Dojo ứng dụng công nghệ AI kết hợp với các giáo sư đại học Tokyo; nền tảng học lập trình trẻ em trực tuyến Qureo hợp tác với nhà phát triển game online nổi tiếng Cyber Agent… Đăng ký dự thi qua: https://s.net.vn/gG9P Mọi thắc mắc xin lòng liên hệ qua: Facebook Tofas: https://www.facebook.com/tofas.sprixvn Hotline: 19008156