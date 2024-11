Cuộc thi Miss Universe đã sử dụng bao nhiêu chiếc vương miện?

HHT - Đấu trường nhan sắc Miss Universe lần đầu được tổ chức vào năm 1952, đến thời điểm hiện tại, cuộc thi đã có 73 lần tổ chức, sử dụng 13 mẫu vương miện. Cùng ngắm loạt vương miện của Miss Universe từ lần tổ chức đầu tiên.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ đầu tiên được tổ chức tại Long Beach, California vào năm 1952. Người chiến thắng của cuộc thi, cũng là Hoa hậu Hoàn vũ đầu tiên trong lịch sử là Armi Kuusela, một cô gái đến từ Phần Lan.

Vương miện Hoa hậu Hoàn vũ đầu tiên (1952) có tên The Romanov Imperial Nuptial (Hôn lễ Hoàng gia Romanov):

Chiếc vương miện này có đến 1.529 viên kim cương với tổng cộng 300 carat, từng thuộc về một sa hoàng Nga.

Vương miện The Metal Bronze Crown:

Chiếc vương miện này được sử dụng năm 1953, đúng như tên gọi, được thiết kế và làm hoàn toàn bằng đồng, mang vẻ ngoài đặc biệt vì nó không có bất kỳ họa tiết trang trí bằng đá quý nào.

Vương miện The Star of The Universe (Ngôi sao Hoàn vũ):

Chiếc vương miện được đặt tên theo hình ngôi sao trên đỉnh, với hàng nghìn viên ngọc trai xung quanh. Mặc dù được làm bằng bạch kim và vàng nhưng nó chỉ nặng khoảng 567 gram, được sử dụng từ năm 1954 đến 1960.

Vương miện The Lady Rhinestone (Quý cô đá quý)

Đây là chiếc vương miện được tạo ra để kỷ niệm 10 năm cuộc thi. Vương miện được làm bằng vàng trắng, ngôi sao năm cánh trên đỉnh được trang trí bằng đá quý, được dùng trong 2 năm 1961-1962.

Vương miện Sarah Coventry

Đặc điểm độc đáo của vương miện này là hình người phụ nữ cầm cây đũa phép ở giữa vương miện - cũng chính là hình tượng trưng cho logo của Miss Universe. Sarah Coventry là một thương hiệu của Mỹ chuyên về trang sức thời trang, thành lập vào những năm 1940.

Vương miện The Chandelier (Chiếc đèn chùm)

Chiếc vương miện này được sử dụng từ năm 1972 cho đến năm 2001, khi một thỏa thuận tài trợ khiến nó bị thay thế.

Vương miện Mikimoto

Vương miện này được tạo ra bởi nhà chế tác đồ trang sức nổi tiếng Nhật Bản Tomohiro Yamaji, người muốn làm cho chiếc vương miện trông giống như lông phượng hoàng. Vương miện được làm bằng 18 carat vàng trắng, trang trí bằng 800 viên kim cương và 120 viên ngọc trai.

Vương miện Cao Fine Jewelry

Chiếc vương miện này do hãng trang sức CAO chế tác, được làm bằng 18 carat vàng và vàng trắng, trang trí bằng những viên kim cương 30 carat.

Vương miện Peace (Hoà bình)

Chiếc vương miện của hãng trang sức Diamond Nexus Lab sử dụng 1.400 viên đá tổng hợp và hồng ngọc thân thiện với môi trường để trang trí, đồng thời đại diện cho chiến dịch nâng cao nhận thức về HIV của Miss Universe.

Vương miện DIC

Chiếc vương miện được sản xuất bởi International Diamond Corporation (DIC). Chiều cao bằng đá không đồng đều của nó tượng trưng cho những tòa nhà chọc trời ở thành phố New York, nơi đặt trụ sở chính của Miss Universe.

Vương miện Power of The Unity (Sức mạnh của sự đoàn kết)

Được chế tác bởi thương hiệu trang sức Mouawad. Tất cả các công đoạn từ thiết kế, gia công đến chế tác đều được thực hiện tỉ mỉ bởi các nhà kim hoàn nổi tiếng. Vương miện gồm 1.725 viên kim cương trắng và ba viên kim cương màu vàng hoàng yến. Trong đó, nổi bật nhất là một viên kim cương hoàng yến vàng 62,83 carat ở chính giữa vô cùng quý hiếm, có nguồn gốc từ Botswana. Trị giá của chiếc vương miện này lên tới 5 triệu đô la (khoảng 115 tỉ đồng thời điểm đó).

Vương miện Force for Good (Sức mạnh vì điều tốt đẹp)

Tiếp tục được chế tác bởi thương hiệu trang sức Mouawad. Vương miện được gắn kim cương với tổng trọng lượng 48,12 carat, đá sapphire lên tới 108,44 carat. Ở vị trí đỉnh của vương miện là viên đá sapphire màu xanh hoàng gia có trọng lượng 45,14 carat. Trị giá của chiếc vương miện này lên tới 5,75 triệu đôla (khoảng hơn 139,5 tỉ đồng tại thời điểm đó).

Vương miện The Light of Infinity (Ánh sáng vô cực)

Mẫu vương miện mới nhất được hãng trang sức Jewelmer chế tác, được đính kết ngọc trai và kim cương. Theo tiết lộ của nhà sản xuất, mẫu vương miện này trị giá đến 6 triệu đô-la (khoảng 150 tỷ đồng), và hiện là chiếc vương miện đắt giá nhất không chỉ trong lịch sử của đấu trường Miss Universe, mà trong lịch sử của tất cả các cuộc thi sắc đẹp trên thế giới.