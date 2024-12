Cuốn sách giúp bạn tìm hiểu về lịch sử Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân

HHT - Cuốn sách "Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân" đưa độc giả quay lại thời khắc lịch sử vào chiều tối mùa Đông, ngày 22/12/1944, giữa rừng già Trần Hưng Đạo (Cao Bằng), 34 cán bộ, chiến sĩ đã cất lên lời thề thiêng liêng, chiến đấu vì độc lập, tự do.

Với mong muốn giúp các bạn độc giả hôm nay, đặc biệt là độc giả trẻ tìm hiểu về quân đội và lịch sử hiện đại của Việt Nam, Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hà cùng NXB Kim Đồng mới đây đã cho ra mắt cuốn sách Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, nhân kỉ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Dưới sự chấp bút của tác giả Nguyễn Mạnh Hà, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân do NXB Kim Đồng xuất bản nhân dịp này, gồm 2 phần: Phần 1 - Sự ra đời và quá trình hoạt động của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, và phần 2 - Lược kể về người tổ chức và 34 cán bộ chiến sĩ Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân.

Qua cuốn sách, người đọc sẽ biết thêm nhiều điều hữu ích trong quá trình hình thành và phát triển của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân với những trận đánh giành thắng lợi đầu tiên, tờ báo đầu tiên, liệt sĩ đầu tiên...

Đồng thời, độc giả sẽ có dịp quay lại thời khắc lịch sử vào chiều tối mùa Đông, ngày 22/12/1944, giữa rừng già Trần Hưng Đạo, Nguyên Bình, Cao Bằng, 34 cán bộ, chiến sĩ đã cất lên lời thề thiêng liêng, chiến đấu, hi sinh vì độc lập, tự do, vì nước non vững bền... Tại nơi đây, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng ra đời, viết những dòng đầu tiên cho bản anh hùng ca đầy tự hào của những người lính.

Hành trình xác minh danh sách 34 đội viên của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân kéo dài ròng rã nhiều năm, do có những đội viên đã hi sinh, còn những người “trong cuộc” còn sống thì đã già yếu hoặc đã mất nên việc xác minh lại danh sách rất khó khăn. Nhưng khó khăn không làm nản chí những người lính cụ Hồ được phân công tìm kiếm và xác minh thông tin.

Cuốn sách Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đã dành riêng phần 2 để tri ân tới 34 đội viên huyền thoại, cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người theo chỉ thị của Bác Hồ - đứng ra tổ chức, thành lập Đội.

Cuốn sách Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được viết khoa học, khúc chiết, giản dị và xúc động, không chỉ phù hợp với độc giả trẻ mà với những ai muốn tìm hiểu về lịch sử quân đội Việt Nam, lịch sử Việt Nam hiện đại. Qua đó, bạn đọc sẽ tìm được nhiều tư liệu quý, cũng như thêm mến yêu và tự hào về những chiến sĩ, những người lính luôn hết lòng vì nhân dân.