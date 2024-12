Cửu Trọng Tử tập 10, 11, 12: Tống Mặc gọi Đậu Chiêu là “bảo bối”, diễn kịch phá án

HHT - Khi Tống Mặc đã đến rất gần với sự thật về cái chết của cậu ruột là Định quốc công, các manh mối bỗng dưng đứt đoạn. Bi kịch ập đến khi mẹ Tống Mặc qua đời, cha ruột đánh chàng thừa sống thiếu chết. Đồng thời, Đậu Chiêu cũng bị mẹ kế ép gả cho một kẻ ăn chơi lêu lổng.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Sau khi quân Định quốc bị Đậu Thế Xu - bác của Đậu Chiêu (Mạnh Tử Nghĩa) buộc phải giải tán, Tống Mặc (Lý Quân Nhuệ) lựa chọn vẫn tin tưởng Đậu Chiêu không lợi dụng mình. Bằng chứng là khi vừa nghe tin Đậu Chiêu bị bắt vào ngục, Tống Mặc đã đến cứu nàng, dù bề ngoài thì diễn vở kịch đang “bắt nạt” nàng.

Vở kịch càng thêm náo nhiệt khi Kỷ Vịnh (Hạ Chi Quang) đến góp vui, còn lừa Định công công để lấy được giấy phép cho lên thuyền. Tống Mặc đóng vai thế tử háo sắc, dẫn “tình nhân” là Đậu Chiêu lên thuyền. Nói là tìm trang sức nhưng thực chất cả hai muốn tìm bằng chứng minh oan cho nhà Miêu An Tố (Khổng Tuyết Nhi), cũng như manh mối cho vụ án Định quốc công bị sát hại.

Để qua mặt lính gác, Đậu Chiêu giả vờ khóc, Tống Mặc liền dỗ dành, rồi quát đám lính gác dám làm “bảo bối” của chàng khóc. Nhờ thế, cả hai lên thuyền trót lọt và tìm được thứ mình cần. Tống Mặc vì đỡ cho Đậu Chiêu một mũi tên mà bị thương nhẹ.

Lúc này, Tống Mặc đã nhận ra Đậu Chiêu chính là cô gái đeo mặt nạ cáo đã cùng mình xem kịch trong đêm hội. Nhưng khi Tống Mặc dò hỏi, Đậu Chiêu lại giả vờ là không phải.

Sau khi tìm được bằng chứng, Đậu Chiêu trở về cứu Miêu An Tố thì bị người của Định công công bắt cóc. Trong lúc đó, Tống Mặc đã bắt trói Định công công, ngồi đợi kẻ chủ mưu đằng sau lộ diện. Gã kia đem Đậu Chiêu ra uy hiếp, đòi Tống Mặc thả Định công công.

Tống Mặc vừa có bản lĩnh, vừa có dự tính từ trước, đã cứu được nàng và hạ được hắn. Nhưng khi Tống Mặc sắp bắt bọn chúng khai ra kẻ đã hại Định quốc công là ai thì một vị thái giám già trong cung xuất hiện, giết sạch nhân chứng.

Nhận ra hoàng thượng có ý muốn bao che cho kẻ chủ mưu, Tống Mặc phẫn uất. Có lẽ nếu không có lời khuyên của Đậu Chiêu, Tống Mặc đã lựa chọn vứt đi đôi đao từng được hoàng thượng ban tặng như vứt đi lòng trung thành của mình. Chứng kiến trung thần lương tướng chết oan, Tống Mặc muốn lựa chọn trở thành loạn thần tặc tử. Nếu như vậy, Tống Mặc đã đi lại con đường mình đã đi ở kiếp trước.

Nhưng Đậu Chiêu đã khuyên Tống Mặc hãy là một thanh đao sắc bén tra vào vỏ, để tránh kẻ thù ở trong tối còn chàng ở ngoài sáng, bị người ta nhìn thấu tất cả. Chỉ có như vậy Tống Mặc mới có thể điều tra được chân tướng. Cuối cùng, Tống Mặc nghe theo, ngoài mặt chàng giả vờ giải tán quân Định quốc nhưng sự thật điều động họ hoạt động bí mật.

Về phần Đậu Chiêu, do lén trốn khỏi nhà đến Phúc Đình giúp Miêu An Tố, nàng bị cha và bác tìm thấy. Họ trách mắng Đậu Chiêu và bảo do nàng mà bà nội đã ngã bệnh. Lo lắng cho bà, Đậu Chiêu cho xe ngựa đi cả ngày lẫn đêm để có thể về sơn trang nhanh nhất có thể.

Trên đường đi, đoàn xe của Đậu Chiêu gặp một số trở ngại như không có nơi nghỉ ngơi, xe bị lún bùn… Những lúc như thế, luôn có những nhóm người lạ mặt bất ngờ xuất hiện, giúp đỡ Đậu Chiêu. Họ tự xưng là người dân xung quanh nhưng Đậu Chiêu thông minh, nàng đoán được ngay họ là quân Định quốc đang làm theo lệnh của Tống Mặc.

Về đến sơn trang, may mắn bà nội bệnh không quá nặng, nhưng mẹ kế nhân lúc Đậu Chiêu vắng nhà đã tự ký hôn thư cho nàng với Ngụy Đình Du - gã chồng tệ bạc của nàng ở kiếp trước. Đậu Chiêu quyết định tạm rời sơn trang, trở về nhà họ Đậu ở kinh thành để giải quyết hôn sự này. Khi cô đang hối tiếc không kịp cùng bà đón sinh thần và nghe khúc nhạc yêu thích của cả hai thì bên ngoài có tiếng nhạc vọng vào.

Biết Tống Mặc vẫn ở bên ngoài và là người thổi nhạc, Đậu Chiêu bước ra gọi chàng. Thấy Đậu Chiêu trồng một nhánh hoa cửu trùng tử, Tống Mặc cắm một cái cành để nó dựa vào. Tống Mặc nói chàng tin hoa cửu trùng tử có thể tự mình sinh trưởng, nhưng chàng cũng tin nếu có sự giúp đỡ nó sẽ càng mạnh mẽ hơn. Một người từ nhỏ đến lớn luôn phải một mình mạnh mẽ chống đỡ mọi thứ như Đậu Chiêu, nghe những lời đó không khỏi cảm động.

Đậu Chiêu phải đến kinh thành, Tống Mặc phải đi Liêu Đông, nhưng duyên phận giữa họ không đứt đoạn ở đó. Khi vừa về đến Đậu gia, Đậu Chiêu đã bị mẹ kế bắt chép phạt. Ô Thiện, Kỷ Vịnh và cả Tống Mặc đều chép phụ nàng, sai người gửi giấy đã chép đến cho Đậu Chiêu.

Trong số đó, Kỷ Vịnh và Tống Mặc là hai người giả chữ Đậu Chiêu gần giống nhất. Đáng kinh ngạc là trong khi Kỷ Vịnh đã quen biết Đậu Chiêu từ nhỏ, Tống Mặc chỉ vừa mới quen nhưng đã để ý rất kỹ thói quen viết chữ của Đậu Chiêu.

Đang ở Liêu Đông, Tống Mặc nghe tin mẹ bệnh nặng liền vội về kinh thành. Vừa về đến nhà, chàng đã thấy khăn tang treo trắng trời. Nỗi đau mất mẹ còn chưa nguôi, Tống Mặc đã bị chính cha ruột bịa đặt rằng chàng tư tình với người hầu, sai người trói lại và đánh chàng thừa sống thiếu chết.

Về phần Đậu Chiêu, nàng đoán được chuyến này Tống Mặc lành ít dữ nhiều, liền bày mưu kế, kết hợp với những người lính thân cận của Tống Mặc. Họ mở đường máu, cuối cùng cứu được Tống Mặc chỉ còn nửa mạng ra ngoài.

Cửu Trọng Tử hiện đang phát sóng trên WeTV.