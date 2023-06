Đại sứ Tổng Ams Lã Châu Giang: Thiếu nữ an tĩnh trong tiểu thuyết, "hướng ngoại part-time"

HHT - Với những thành tích ấn tượng và toàn diện, Đại sứ Tổng Ams Lã Châu Giang nhận được nhiều lời khen ngợi từ những người xung quanh. Nhưng phía sau những tấm ảnh lung linh viral cõi mạng lại là một cô bạn hướng nội đang từng bước nhỏ mở rộng thế giới của mình.

Học bá vs Mọt sách

Mọi người nghĩ:

Nói về Lã Châu Giang là nói về nàng học bá xinh xắn còn dịu dàng chăm ngoan, thầy mến bạn yêu, “chiến tích” học tập kể hoài không hết (Á khoa kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Hóa của trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam năm 2021, Huy chương Vàng kỳ thi Khoa học trẻ quốc tế IJSO 2021 với tổng điểm cao nhất đoàn Việt Nam…).

Thực tế là:

Không thể phủ nhận những thành tích đã được “đóng dấu” của Lã Châu Giang. Nhưng thay vì tự hào với danh xưng “học bá” như nhiều người vẫn gọi, Châu Giang nhận mình là một “mọt sách”: “Mình đúng là con bé “mọt sách” mà mọi người hay nhắc đến trong phim ảnh luôn, chỉ cúi mặt vào sách vở, những kỳ thi và thế giới riêng của mình”.

Trước khi tham gia cuộc thi Đại sứ Ams, giữa một rừng các câu lạc bộ (CLB) của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, khi đa số bè bạn đều là thành viên của ít nhất một CLB thì Lã Châu Giang không tham gia bất kỳ CLB nào. Cô bạn 2K6 này chỉ mải mê chìm đắm trong thế giới sách vở và niềm đam mê với Hóa học của riêng mình.

Bước ra khỏi thế giới riêng

Mọi người nghĩ:

Là Amser lại còn là Đại sứ Tổng thì hẳn Châu Giang phải là teen năng động, quảng giao, siêu hoạt ngôn!

Thực tế là:

Châu Giang lại là một cô bạn hướng nội, khép mình: “Thật ra ngay từ đầu mình không có ý định tham gia Đại sứ Ams. Năm mình học lớp 10, một phần do ảnh hưởng của dịch bệnh, một phần do mình tham gia đội tuyển, một phần do bản thân khá trầm tính và ngại đám đông nên mình không giao lưu với mọi người ở Ams nhiều”.

Thế giới ngoài sách vở trong mắt của Châu Giang từng là nơi nhiều áp lực và khiến cô lo sợ. Nhưng bằng sự động viên của bạn bè, Châu Giang quyết định bước ra khỏi thế giới riêng của mình bằng cách tham gia các hoạt động trong Ngày Hội Anh Tài và cuộc thi Đại sứ Ams.

Không đáng sợ hay áp lực như cô bạn từng trăn trở, “thế giới bên ngoài” nhiều điều mới mẻ, niềm vui và đầy sự tự hào đối với Châu Giang: “Có cả sự thất vọng, những khó khăn và tiếc nuối nữa, nhưng tất cả đều tạo nên một trải nghiệm khó quên và đầy màu sắc. Nó làm mình yêu Ams và trân trọng nơi đây hơn”.

Là thành viên cốt cán của đội tuyển thi Học sinh giỏi Quốc gia môn Hóa, thầy cô cũng lo lắng và bất an trong khoảng thời gian Châu Giang loay hoay cân bằng giữa ôn thi và luyện tập cho phần thi tài năng của Đại sứ Ams. Quyết định nghỉ một số buổi học đội tuyển để luyện tập thi Đại sứ Ams, cô bạn tranh thủ mọi thời gian trống để làm bài tập, đuổi kịp kiến thức.

Châu Giang tự hào chia sẻ, trở thành Đại sứ tổng Ams không chỉ là nỗ lực của chính bản thân, mà còn nhờ sự ủng hộ với 1000% năng lượng từ anh chị em trong khối chuyên Hóa. Cả đội không ngừng cùng nhau tập luyện từ sáng đến cuối, ngay cả vào Tết Dương lịch cũng không nghỉ ngơi.

“Những lúc mình áp lực vì không đủ thời gian và tâm trí cho cả đội tuyển và cuộc thi Đại sứ thì mọi người luôn ở bên cạnh và truyền động lực cho mình. Không có họ thì cũng không thể có Đại sứ Tổng của năm nay”, Châu Giang bộc bạch.

Mình vẫn là Lã Châu Giang thôi!

Mọi người nghĩ:

Đại sứ Tổng Ams - Lã Châu Giang sẽ trở thành “bạch nguyệt quang” trong lòng của nhiều Amser và teen cả nước.

Thực tế là:

Lã Châu Giang chính là niềm tự hào to lớn của khối chuyên Hóa. Bởi mất 4 năm chờ đợi, đến năm 2023, khối chuyên Hóa mới có một Đại sứ lọt vào Top 10 và chưa từng có teen thuộc khối chuyên Hóa giành danh hiệu Đại sứ Tổng cho đến khi Lã Châu Giang được xướng tên. Tài năng, thông minh lại cộng thêm ngoại hình xinh xắn, đáng yêu khiến Châu Giang trở thành cái tên viral khắp mạng xã hội (MXH) cả trước và sau khi đăng quang. “Công chúa”, “con nhà người ta”... là những từ khóa được nhiều người đề cập dưới các bài đăng về cô.

Nói về những thay đổi trong cuộc sống sau khi giành danh hiệu Đại sứ Tổng Ams, Châu Giang bộc bạch: “Mọi người biết đến mình nhiều hơn, nhiều người ngưỡng mộ và yêu quý, đi cùng với đó là những người không hài lòng với những khuyết điểm của mình. Mọi thứ xung quanh mình đều chuyển biến rõ rệt, nhưng dù có là Đại sứ Tổng hay là Lã Châu Giang của khối chuyên Hóa thì mình vẫn là mình, là một học sinh cấp 3 còn nhiều thiếu sót và đang nỗ lực dần hoàn thiện bản thân qua từng ngày. Mình chỉ mong có thể lan tỏa những thông điệp tích cực và truyền cảm hứng đến tất cả mọi người. Mình vẫn là Châu Giang của ngày nào thôi”.

Về những “cái tên” được cư dân mạng nhắc đến, Châu Giang cho biết bản thân không nghĩ mình xứng đáng với những danh xưng này. Cô bạn tiết lộ vẫn đang tập trung để hoàn thiện bản thân và “mong muốn có thể trở thành một phần so với những gì mọi người ca ngợi về mình”.

Bỏ qua danh hiệu và trách nhiệm của một Đại sứ Tổng, Lã Châu Giang đời thường là một cô bé với cặp kính tròn đáng yêu, thích “1001 thứ” từ đàn hát tới làm handmade (gấp hoa, móc len), làm bánh, vẽ tranh…

Đó là Châu Giang lại trở về với thế giới riêng của một cô bạn yêu sự tĩnh lặng, nhẹ nhàng: Thích đi chơi một mình khi được nghỉ, ngồi cà phê đọc sách, cày phim Hàn đến khuya hay đôi khi “hướng ngoại part-time” kể những câu chuyện “ngốc xít” cùng hội bạn thân… Như bao chiếc Gen Z khác, cô bạn cũng dành sự nhiệt thành nho nhỏ cho K-Pop. Bật mí với Hoa Học Trò, Lã Châu Giang tiết lộ cô đang học tiếng Hàn và mong muốn có thể thực hiện ước mơ từ thuở còn nhỏ xíu, chính là được tới xứ sở kim chi vào một ngày không xa.

“Everyone has a chapter they don’t read aloud”, mỗi người đều là một mảnh ghép độc nhất, đầy màu sắc và xúc cảm tạo nên thế giới này, có cuộc sống, hoàn cảnh và quan điểm riêng.

Đó là điều mà Lã Châu Giang muốn lan tỏa khi mọi người nghĩ về cô cùng danh hiệu Đại sứ: “Mình không muốn ai nhìn vào hình tượng Đại sứ Tổng rồi tự ti hay chạnh lòng về bản thân”.