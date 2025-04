Lisa hóa "chiến binh" tại Coachella 2025: Setlist "cháy rực" nhưng có một điểm trừ

HHT - Màn trình diễn solo của Lisa tại Coachella 2025 đang trở thành đề tài được bàn luận sôi nổi. Dù gây ấn tượng với khả năng làm chủ sân khấu với các tiết mục được đầu tư "khủng", cô vẫn nhận ý kiến trái chiều về giọng hát khi không có sự đồng hành của các thành viên BLACKPINK trên sân khấu đại nhạc hội.

Sáng 12/4 (giờ Việt Nam), Lisa chính thức ghi dấu cột mốc lớn khi lần đầu trình diễn solo tại một trong những đại nhạc hội âm nhạc lớn nhất hành tinh - Coachella 2025. Cô cũng là đại diện K-pop đầu tiên "mở hàng" cho sân khấu năm nay, bên cạnh Jennie và nhóm nhạc nam ENHYPEN.

Lisa mở màn với Thunder, ngay sau đó là màn trình diễn bùng nổ cùng FUTW, bài hát solo đầu tay LALISA, New Woman, When I’m With You. Các ca khúc này được phối lại với nhịp beat sôi động, kết hợp cùng dàn dựng sân khấu hoành tráng khiến khán giả phía dưới không ngừng hò reo.

Giữa buổi trình diễn, Lisa đã khiến bầu không khí trở nên lắng đọng khi thể hiện bản ballad DREAM. Cô nàng diện trang phục lấy cảm hứng từ nàng tiên cá, được gắn thêm những ánh đèn lấp lánh.

Ngoài ra, các ca khúc khác như Moonlit Floor, Chill, Elastigirl, MONEY, Born Again và Lifestyle cũng đã được Lisa trình diễn tại Coachella năm nay khiến khán giả vô cùng phấn khích. Khép lại phần trình diễn, Lisa đã khiến cả không gian bùng nổ với ca khúc Rockstar với bản phối mới đầy năng lượng.

Nhiều khán giả đã dành lời khen ngợi cho Lisa khi thể hiện xuất sắc thế mạnh vũ đạo và khả năng làm chủ sân khấu. Cô cũng mạnh tay chi số tiền lớn để phối lại các bài hát, mời dàn vũ công hùng hậu... để tạo nên một màn trình diễn đầy sức hút. Sự kết hợp này không chỉ tăng thêm sự "cháy" mà còn mang đến cho khán giả một trải nghiệm âm nhạc mới mẻ và độc đáo.

Bên cạnh những điểm cộng, phần thể hiện của Lisa tại Coachella 2025 vẫn nhận không ít ý kiến trái chiều. Cô bị nhận xét còn hạn chế trong việc giao lưu với khán giả cũng như khả năng hát live. Ngay từ những bài hát đầu tiên, giọng hát của mỹ nhân người Thái Lan đã bộc lộ khuyết điểm như hụt hơi, hát không rõ lời, lỗi chênh phô. Đồng thời, việc sử dụng backtrack to cũng khiến phần trình diễn của Lisa mất điểm.

Ngày 19/4 tới, Lisa sẽ tiếp tục đêm diễn thứ hai tại Coachella 2025. Người hâm mộ kỳ vọng cô sẽ khắc phục những điểm trừ tồn đọng để mang đến một sân khấu bùng nổ và trọn vẹn hơn tại một trong những đại nhạc hội lớn nhất hành tinh này.