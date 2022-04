Đàm Thu Trang và Hoa hậu Phương Lê mạnh tay chi tiền tỉ sắm túi hàng hiệu cho con

HHT - Vợ chồng Đàm Thu Trang, Hoa hậu Phương Lê, NTK Đỗ Mạnh Cường... không ngại chi hàng trăm triệu đến cả tỉ đồng để mua những chiếc túi hàng hiệu cho các con của mình.

Đỗ Mạnh Cường

Đỗ Mạnh Cường là một trong những sao Việt đầu tiên mua bộ túi mini phiên bản giới hạn của Chanel để tặng con gái nuôi My My. Anh từng tiết lộ đã đặt cho bé My My một set gồm một chiếc rương bọc da đính kim cương, bên trong chứa bốn chiếc túi dòng Classic Flap, Reissue 2.55, Boy và Gabrielle. Được biết trị giá của 4 chiếc túi này lên đến 670 triệu đồng.

Đỗ Mạnh Cường luôn mạnh tay sắm hàng hiệu cho các con của mình. Bé Linh Đan cũng được bố nuôi tặng những chiếc túi xách đắt đỏ. Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường thường sắm những phụ kiện của các thương hiệu nổi tiếng thế giới như: Dior, Chanel, Jacquemus, Furla..., có giá từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng. Chiếc túi rẻ nhất trong bộ sưu tập của các con anh trị giá khoảng hai triệu đồng.

Đỗ Mạnh Cường chia sẻ rằng anh luôn mua những món đồ đẹp và phù hợp cho con trong khả năng của mình. Đồng thời, nhà thiết kế bày tỏ rằng muốn truyền cảm hứng thời trang cho con.

Cường Đô La - Đàm Thu Trang

Doanh nhân Cường Đô La cũng từng gây sốt khi đăng tải hình ảnh một loạt túi xách hàng hiệu nhỏ xinh màu đen để dành cho con gái Suchin. Theo chia sẻ của nam doanh nhân, anh cho biết "không cưỡng lại được" khi nhìn thấy những món đồ dễ thương khi nghĩ đến con mình.

Bé Suchin được người hâm mộ đặt cho nickname là "quán quân đầu thai" khi sinh ra trong gia đình "có điều kiện" và không tiếc tiền trang bị cho con những thứ tốt nhất. Cô bé từng được bố mẹ tặng túi Lady Dior có đính tên Suchin trên quai xách trị giá khoảng 100 triệu đồng.

Ông xã Đàm Thu Trang cũng khoe tủ quần áo như cửa hiệu dành cho con gái cưng. Tủ quần áo, đồ chơi của bé Suchin được nhận xét không khác gì một showroom nhỏ, quần áo, phụ kiện, đồ chơi được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Cuộc sống sang chảnh, được cưng chiều hết mực của con gái Cường Đô La khiến nhiều người xuýt xoa.

Hoa hậu Phương Lê

Hoa hậu Phương Lê cũng thường khiến mọi người bất ngờ khi sẵn sàng chi hàng trăm triệu đồng mua túi hiệu cho hai con gái: Michelle (Chiêu Nghi - áo trắng) và Olivia (Băng Nghi - áo tím). Trong ảnh, hai con gái Phương Lê xách túi Dior mini màu bạc và đen, giá mỗi chiếc khoảng 80 - 90 triệu đồng.

Nàng Hậu cũng tặng cho con gái Michelle những chiếc túi hiệu đắt tiền đến từ những nhà mốt nổi tiếng như Hermes, Dior, Louis Vuitton... Mệnh giá của những chiếc túi khiến mọi người không khỏi trầm trồ, ví dụ chiếc Hermes mini màu cam giá 160 triệu đồng; túi Petite Boite Chapeau của thương hiệu Louis Vuitton có giá khoảng 84 triệu đồng và chiếc túi mini đen của Chanel cũng khoảng chục triệu đồng. Cô bé Olivia cũng sở hữu chiếc túi Dior màu đen trị giá khoảng 90 triệu đồng và túi hồng pastel của Chanel giá khoảng 110 triệu đồng.

Theo chia sẻ của cô, tổng giá trị những chiếc túi các bé đang sở hữu khoảng 1 tỷ đồng - một con số khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Hồ Ngọc Hà

Cặp song sinh Leon - Lisa luôn thu hút sự chú ý bởi những hình ảnh dễ thương và hài hước. Khác với các "thiên thần nhí" ở trên, con cưng của cặp đôi quyền lực của V-Biz Hồ Ngọc Hà - Kim Lý lại gây ấn tượng bởi màn chơi đồ hiệu như phá.

Khi cả gia đình về Quảng Bình để đón Tết, Hồ Ngọc Hào chia sẻ qua story, mọi người đều "đứng ngồi không yên" trước cảnh Leon - Lisa kéo lê túi hiệu của mẹ trên mặt đất. Chiếc túi da màu đen này đến từ thương hiệu Gucci và có mệnh giá lên đến tới 70 triệu đồng. Tuy vậy, mẹ bỉm sửa Hồ Ngọc Hà vẫn cổ vũ 2 con nhiệt tình.

Trước đây, hai bé cũng đã khiến dân tình "bật ngửa" khi lấy chiếc túi gần 100 triệu của mẹ rồi giẫm chân lên.