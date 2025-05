Dàn Em Xinh "chào sân": Phương Mỹ Chi lầy lội , Miu Lê gọi tên "kỳ phùng địch thủ"

HHT - Em Xinh “Say Hi” vừa tung loạt clip “chào sân” của dàn nghệ sĩ. Trong khi Phương Mỹ Chi khiến khán giả bất ngờ bởi tính cách “tẻn tẻn” thì Miu Lê nhanh chóng trở thành mục tiêu “khiêu chiến” của các chị em.

Sau khi nhà sản xuất Em Xinh "Say Hi" (EXSH) tung loạt clip tự bạch, "flex" bản thân của dàn nghệ sĩ, nhiều khán giả "đỡ không kịp" với độ "quậy ngầm" của các "em xinh".

Với tên tuổi gắn liền với dòng nhạc dân ca, Phương Mỹ Chi mở đầu đoạn clip giới thiệu bằng nền nhạc và hiệu ứng cổ tích thơ mộng. Thế nhưng, thay vì xuất hiện với nét tính cách dịu dàng, “chị Bảy” lại khiến fan giật mình với một nụ cười “tinh quái” cùng “rổ meme” lầy lội.

Phương Mỹ Chi hài hước chia sẻ: “Nếu ví Em Xinh “Say Hi” là một lớp học, Chi sẽ là một nhà biên kịch. Chi có thể viết tiểu phẩm liên tục mà không cần giấy”. Từ đoạn clip “tẻn tẻn”, nhiều khán giả khẳng định giọng ca Gối Gấm sẽ là “cây hài” của show, tạo "mảng miếng" kết nối cùng chị em.

Miu Lê tiết lộ cô từng từ chối nhiều chương trình về âm nhạc nhưng quyết định "say yes" với EXSH vì có niềm tin rằng sẽ nhận được nguồn năng lượng mới. Giọng ca Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay thể hiện quyết tâm tạo ra một bản hit để đời tại chương trình cùng với các chị em. Bên cạnh đó, Miu Lê bày tỏ: “Hy vọng vô chương trình, mình sẽ không vô duyên, sẽ háo thắng vừa đủ để thắng thôi, để không bị đáng ghét”.

Ngay sau khi phần giới thiệu của Miu Lê lên sóng, cô nhanh chóng trở thành "mục tiêu tấn công" của dàn "em xinh". Bảo Anh, Han Sara, LyLy, Orange hài hước đáp lời Miu Lê: “Chị hãy ra đây chiến cùng với em đi, mình ghét nhau trên sân khấu nào”, “Em nghĩ rằng chị phải có tầm ảnh hưởng quan trọng nhất định nên mọi người mới khiêu chiến nhiều như vậy, chị hãy tự hào về điều đó”, “Cam quyết tâm sẽ làm đội trưởng và bắt chị Miu Lê về để thử thách chị Miu Lê”.

Tiên Tiên - bạn thân của Miu Lê cũng "hòa tan" với lý do sợ bị chương trình tách ra nên phải giả bộ tuyên chiến để chương trình cho chung đội. Tuy nữ ca sĩ giữ bí mật về người bạn sẽ ngồi cùng bàn cuối tại lớp học EXSH nhưng với loạt "hint" như ăn vụng, nói chuyện, quậy, ngủ... nhiều khán giả suy đoán "người ấy" chính là Miu Lê.

Em út Ánh Sáng AZA “đốn tim” người hâm mộ với vẻ ngoài ngọt ngào và tính cách có phần rụt rè. Giọng ca Gen Z để lộ cảm xúc hồi hộp nhưng hạnh phúc khi trở thành một mảnh ghép của EXSH: "Tuy lúc nào em cũng trong tình trạng 'OK, OK, OK' nhưng em vẫn sẵn sàng đưa ra quan điểm của mình".

Juky San cho biết đến với chương trình để "gỡ phong ấn" khỏi hai từ “cũng cũng”: “San nghĩ với những tài năng và sự xinh đẹp của các "em xinh" thì năng lực của mình sẽ được thức tỉnh và mạnh mẽ hơn nữa”. Chị cả Bích Phương với tinh thần “dĩ hoà vi quý” gửi đến chương trình thông điệp: “Không tuyên chiến với ai mà chỉ muốn nhìn thấy chân dung rõ ràng hơn của mình sau khi biến đổi tại chương trình”.