Dàn Em Xinh "Say Hi" bùng nổ visual qua "cam thường", Phương Mỹ Chi "tấu hài"

HHT - Xuất hiện tại thảm đỏ lễ ra mắt chương trình Em Xinh "Say Hi", dàn nghệ sĩ nữ khiến khán giả choáng ngợp trước visual "nét căng". Bích Phương, Miu Lê, Phương Ly trẻ trung không thua kém các hậu bối.

Chiều ngày 14/5, dàn nghệ sĩ nữ Bích Phương, Vũ Thảo My, Orange, Phương Mỹ Chi, Miu Lê... cùng tề tựu tại sự kiện họp báo giới thiệu, ra mắt chương trình Em Xinh "Say Hi". Xuất hiện với tư cách là những "nhân vật chính", dàn nghệ sĩ chiếm trọn spotlight với nhan sắc "10 điểm". 28 "em xinh" tự tin khoe cá tính qua những bộ trang phục theo phong cách Y3K hiện đại, tôn dáng.

Sự kiện vắng bóng hai "em xinh" Han Sara và Lâm Bảo Ngọc vì vướng lịch trình công việc cá nhân.