Dàn Hoa hậu Việt đăng quang năm qua: Hơn nửa bị lập nhóm anti, Ý Nhi giờ ra sao?

HHT - 2023 có thể coi là năm sóng gió của nhan sắc Việt khi có tới 3/5 nàng hậu đăng quang không nhận được sự ủng hộ từ số đông fan sắc đẹp.

Miss World Vietnam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi

Trước khi đến với Miss World Vietnam 2023, Huỳnh Trần Ý Nhi từng giành Á khôi cuộc thi Duyên dáng Sinh viên Bình Định 2022 và Đại sứ AIESEC 2022. Ý Nhi sở hữu chiều cao lý tưởng 1m75, số đo hình thể: 79-59-89 cm. Ngoài vương miện Hoa hậu, cô còn giành giải thưởng phụ Người đẹp Thời trang.

Sau khi đăng quang, người đẹp liên tục có những phát ngôn gây tranh cãi hoặc quá ngô nghê, khiến cho phần lớn fan sắc đẹp Việt quay lưng, cho rằng Ý Nhi không xứng đáng với vương miện của cuộc thi.

Làn sóng phản đối lớn đến mức Ý Nhi không thể tiếp tục các hoạt động của một tân Hoa hậu, người đẹp hiện đã chọn đi du học tại Úc. Hiện tại, cộng đồng nhan sắc Việt cũng đã có cái nhìn bao dung hơn với cô và mong Ý Nhi sẽ trau dồi bản thân, “lột xác” quay trở về đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ.

Miss Grand Vietnam 2023 Lê Hoàng Phương

Đăng quang Miss Grand Vietnam 2023, Lê Hoàng Phương nhận được sự ủng hộ rất lớn từ người hâm mộ. Bên cạnh ngôi vị cao nhất, Hoàng Phương còn rinh về loạt giải thưởng phụ như Ảnh chân dung đẹp nhất và lọt Top 6 Thí sinh Ấn tượng, Top 5 Best in Swimsuit. Hoàng Phương từng lọt Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 cùng giải phụ Người đẹp Biển, sau đó cô lọt Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 cùng giải phụ Best Catwalk.

Đại diện Việt Nam đến với Miss Grand International 2023, nhờ những cố gắng không ngừng nghỉ, hết mình trong vai trò nước chủ nhà, Hoa hậu Lê Hoàng Phương tiếp tục khiến người hâm mộ tự hào khi giành ngôi vị Á hậu 4.

Người đẹp sở hữu chiều cao 1m76, số đo hình thể: 87-63-95 cm và được coi là một trong hai Hoa hậu Việt thành công nhất năm 2023.

Miss Universe Vietnam 2023 Bùi Quỳnh Hoa

Quỳnh Hoa cao 1m75, số đo hình thể 85-63-94 cm. Trước khi giành vương miện Miss Universe Vietnam 2023, người đẹp từng giành Quán quân cuộc thi Supermodel International 2022 tại Thái Lan, vương miện Hoa hậu Áo dài Việt Nam Thế giới 2017, giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam 2018, Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Đăng quang Miss Universe Vietnam 2023, Bùi Quỳnh Hoa nhận về hàng loạt phản hồi tiêu cực liên quan đến phần trả lời câu hỏi ứng xử được cho là đã chuẩn bị trước. Sau đó, cô tiếp tục bị cộng đồng fan sắc đẹp trong nước "khui" ra một số hình ảnh không đẹp trong quá khứ. Sau hàng loạt phản hồi tiêu cực của một bộ phận fan sắc đẹp Việt, đại diện tổ chức Miss Universe đã thông báo xem xét lại kết quả của cuộc thi này. Kết quả cuối cùng, Bùi Quỳnh Hoa vẫn được đại diện Việt Nam đến với đấu trường Miss Universe 2023.

Người đẹp đã có sự thể hiện rất đáng ghi nhận tại cuộc thi, tuy nhiên cô vẫn ra về “tay trắng”. Bùi Quỳnh Hoa cũng khá lặng lẽ trong nhiệm kỳ của mình, cô không xuất hiện nhiều trước truyền thông và cũng hạn chế hoạt động. Tuy nhiên, mới đây, người đẹp đã chia sẻ trên trang cá nhân về một mùa giải mới của Miss Universe Vietnam 2024 với ba chữ Nhà Sản Xuất khiến cho không ít fan sắc đẹp quan tâm.

Miss Earth Vietnam 2023 Đỗ Thị Lan Anh

Lan Anh sinh năm 1997, là người gốc Hà Nội, tên nước ngoài của người đẹp là Renata Bieniek. Lan Anh là du học sinh Mỹ, cô tốt nghiệp trường Đại học California State - Fullerton. Lan Anh cao 1m71, số đo hình thể 85-65-95 cm, người đẹp đăng quang ngôi vị Miss Earth Vietnam 2023 nhờ câu trả lời ứng xử thông minh ở cả hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt.

Lan Anh đại diện Việt Nam tại đấu trường Miss Earth 2023 và nhận được sự ủng hộ lớn của fan sắc đẹp. Tại đêm Chung kết cuộc thi Miss Earth 2023, Lan Anh tiếp tục là một trong những người đẹp trả lời ứng xử ấn tượng nhất trong Top 8, người đẹp lọt vào Top 4 trong sự vỡ òa của người hâm mộ.

Vị trí Miss Earth Water (Hoa hậu Nước) 2023 của Đỗ Thị Lan Anh tương đương với ngôi vị Á hậu 2. Ngoài giải thưởng Miss Earth Water 2023, Lan Anh còn nhận thêm giải phụ Best Appreance (Người đẹp có màn xuất hiện xuất sắc nhất) và Best National Costume (Trình diễn Trang phục Dân tộc xuất sắc nhất).

Miss Cosmo Vietnam 2023 Bùi Thị Xuân Hạnh

Bùi Thị Xuân Hạnh là nàng hậu cuối cùng đăng quang trong năm 2023 tại một cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia của Việt Nam. Xuân Hạnh cao 1m71, số đo hình thể 82-60-87 cm. Người đẹp là Á quân The Face Vietnam 2023, cô thuộc team Vũ Thu Phương. Bên cạnh danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, Xuân Hạnh còn giành giải thưởng phụ Người đẹp Thời trang.

Ngay khi Chung kết cuộc thi vừa kết thúc, đã có một làn sóng phản đối tân Hoa hậu trên các diễn đàn sắc đẹp. Đa số ý kiến mà fan sắc đẹp Việt phản đối tân Miss Cosmo Vietnam 2023 vì cho rằng cô trả lời ứng xử không quá thuyết phục, catwalk bình thường, khuôn mặt không đủ thần thái của một Hoa hậu.

Xuân Hạnh vẫn luôn giữ thái độ tích cực, cầu thị và tự tin tham gia các hoạt động sau đăng quang và đang dần lấy lại sự đồng thuận từ fan sắc đẹp Việt.