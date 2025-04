Dân mạng chọn bài hát "viral" nhất châu Á, đại diện Việt Nam không phải "See Tình"

HHT - Danh sách các bài hát "viral" nhất châu Á khiến cư dân mạng bàn tán, nhất là với cái tên đại diện Việt Nam.

Một video trên TikTok đã thu hút gần 15 triệu lượt xem khi tung danh sách những ca khúc được đánh giá là "viral" nhất châu Á. Danh sách này bao gồm các đại diện: Bát Phương Lai Tài (Trung Quốc), I Like You The Most (Thái Lan), The Cutest Pair (Singapore), Pasilyo và Di Na Muli (Philippines), Blue của Yung Kai (Malaysia) và cuối cùng là Không Sao Cả của 7DNight (Việt Nam).

Điều bất ngờ nhất đối với nhiều khán giả Việt Nam là đại diện của nước nhà không phải những cái tên quen thuộc như See Tình của Hoàng Thùy Linh hay 2 Phút Hơn của Pháo, mà là Không Sao Cả của 7dnight.

Dưới phần bình luận, khán giả Việt khó hiểu khi See Tình hay 2 Phút Hơn không được gọi tên. Song, một số cư dân mạng quốc tế cũng công nhận Không Sao Cả khi nhận ra đây chính là bản gốc của trào lưu "Quèn chá nà" xôn xao thời gian qua.

Không Sao Cả của 7dnight đã tạo nên một hiện tượng âm nhạc với trend "Quèn chá nà" lan tỏa khắp thế giới. Trend này không chỉ được giới trẻ hưởng ứng mà còn thu hút sự chú ý của những ngôi sao quốc tế, tiêu biểu như j-hope của BTS.

Về mặt thành tích, ca khúc này đã xuất sắc đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Viral 50 của Spotify Hàn, một minh chứng rõ ràng cho sức hút toàn cầu của nó. Bên cạnh đó, bài hát của 7dnight liên tục nằm trong top các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước và ghi nhận hàng triệu lượt nghe trên các nền tảng trực tuyến, khẳng định vị thế của mình trong lòng người hâm mộ.

Ngoài đại diện Việt Nam, những ca khúc còn lại đều được nhận xét là hợp lý. Đặc biệt, Bát Phương Lai Tài và Blue là hai đại diện mang tính "viral" cực cao, được nhiều người dùng TikTok Việt Nam và quốc tế quay video tạo trào lưu "phát sốt".