Dàn "ngựa chiến" nhà SpaceSpeakers: Có học trò Hương Tràm, "mối ruột" Bùi Công Nam

HHTO - SpaceSpeakers Label - công ty trực thuộc của dàn nghệ sĩ Touliver, SOOBIN, SlimV… vừa công bố 5 thành viên mới trở thành nghệ sĩ độc quyền. Đó là các chàng trai Gen Z tài năng đến từ tổ đội FIRSTGENE.

FIRSTGENE là nhóm nhạc được thành lập từ năm 2023, có 5 thành viên "đa-zi-năng" bao trọn từ hát, rap, sáng tác, sản xuất âm nhạc. Nhóm thường xuyên tham gia các chương trình âm nhạc của các trường đại học. Bóc "in-tư" dàn "tân binh khủng long" nhà SpaceSpeakers, netizen thích thú bởi họ là người đứng sau của nhiều bản hit nổi tiếng, hợp tác cùng nhiều nghệ sĩ như SOOBIN, Bùi Công Nam...

Nguyễn Xuân Công Tuyền (Wishty Eazy)

Nguyễn Xuân Công Tuyền (Wishty Eazy) sinh ngày 18/2/2001. Kể từ khi thành lập FIRSTGENE, trai đẹp Gen Z đảm nhận vai trò trưởng nhóm, kiêm các vị trí nghệ sĩ, nhạc sĩ. Anh chàng còn thích thú với biệt danh "bảo mẫu" do fan đặt.

Bên cạnh các hoạt động cùng nhóm, Wishty Eazy còn tạo nên loạt hit cho sao Việt như tác giả của ca khúc Cánh Sen Cô Độc và Theo Em Về Nhà, producer EP Gấy Nghệ của Quán quân Giọng Hát Việt Nhí Hà Quỳnh Như. Năm 2024, Wishty Eazy đồng sáng tác ca khúc Anh Trai Nước Việt do Erik, Đức Phúc, JSOL, Hùng Huỳnh, Quân A.P trình diễn tại chương trình Anh Trai "Say Hi" mùa 1.

Phạm Tùng Dương (StillaD)

StillaD tên thật là Phạm Tùng Dương, sinh ngày 30/8/1998, "cân" các vị trí nghệ sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất - giám đốc âm nhạc, kỹ sư âm thanh của FIRSTGENE.

Từng hoạt động trong giới underground, đến năm 2018, StillaD ghi danh tại The Debut, là học trò của Hương Tràm và giành ngôi vị Quán Quân. Thời điểm đó, StillaD được đánh giá cao ở mảng sáng tác song kỹ năng trình diễn và giọng hát của anh còn yếu khiến chiến thắng nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Sau chương trình, StillaD trở thành nghệ sĩ độc quyền của một công ty nhưng không có nhiều hoạt động nổi bật. Đến khi gia nhập tổ đội FIRSTGENE, "anh cả" tổ đội góp mặt trong nhiều sản phẩm dưới vai trò nhà sản xuất âm nhạc/ ca sĩ/ rapper/ nhạc sĩ.

Bên cạnh đó, giọng ca sinh năm 1998 còn là tác giả của các ca khúc như Vừa Hay Thức Giấc, Nhịp Chạm Việt Nam (Bùi Công Nam, Anh Tú Voi). Đầu năm 2025, StillaD được chú ý khi đảm nhận vai trò sáng tác ca khúc Tiến Hay Lùi (OST Nụ Hôn Bạc Tỷ), hợp tác cùng Bùi Công Nam và SOOBIN.

StillaD từng chia sẻ chiếc "bánh kem thành tựu" năm 2024: "Công việc khá năng suất. Phối được 46 beat, sáng tác 41 ca khúc, mix master 206 bài hát, và còn một số job phải đi cầu cứu anh em bạn bè nữa".

Ngô Hoàng Bảo Khương (Bikay)

Bikay sinh ngày 5/6/2001, là một nghệ sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc của FIRSTGENE. Theo trưởng nhóm tiết lộ, Bikay còn là Thủ Khoa Nhạc Viện TP.HCM và được StillaD gọi với danh xưng "ông hoàng làm beat".

Tháng 9/2023, Bikay cùng StillaD kết hợp ra mắt bản rap Không Phải Rapper được khán giả đón nhận. Một tháng sau, "anh tài" Neko Lê đã chia sẻ clip reaction sản phẩm, dành lời khen cho hai thành viên tổ đội FIRSTGENE: "Từ gu làm MV cho tới từng nhịp cắt làm MV cho tới mấy câu rap đầu tôi thấy đây là một nhân tố tiềm năng".

Tại Tân Binh Toàn Năng, Bikay có màn bắt tay cùng GĐÂN SlimV, "xào nấu" ca khúc Không Cần Nói Nhiều. Trong khi đó, nhóm trưởng Wishty Eazy và LEZII đảm nhận phần sáng tác.

Lê Bin Thế Vĩ (LEZII)

Sinh ngày 4/11/2001, Thế Vĩ được giới thiệu với nghệ danh LEZII khi gia nhập đại gia đình FIRSTGENE, trong vai trong vai trò nghệ sĩ, nhạc sĩ. Trước khi debut cùng tổ đội, LEZII là gương mặt có tiếng trong các sân chơi âm nhạc. Anh từng tham gia chương trình Vote For Five (2022) và The Moi Song 2 (2024).

Đến năm 2025, Thế Vĩ gây ấn tượng mạnh nhờ sở hữu chất giọng đặc trưng, cùng khả năng vũ đạo tốt khi ghi danh tại Tân Binh Toàn Năng. Anh được đánh giá là một trong những thí sinh "nặng ký", lọt Top 13 và góp mặt trong Survival Showcase của chương trình nhưng không vào đội hình 11 Tân Binh Thăng Cấp.

Về hoạt động cùng nhóm nhạc, bên cạnh EP đầu tay chung của tất cả các thành viên mang tên 1 Miligam (2023), LEZII còn ra mắt các ca khúc như Chẳng Sai Đâu Mà (2024), Gặp LEZII Đâu May ft. Bikay (2023) - thuộc EP GNDM.

Nguyễn Hữu Thanh Tùng (SUGI)

Nguyễn Hữu Thanh Tùng sinh ngày 20/11/2003 hoạt động với tư cách nghệ sĩ - nhạc sĩ tại FIRSTGENE. Anh từng sử dụng nghệ danh DISO và ra mắt ca khúc Gặp Nhau Đâu May dưới sự hỗ trợ hết mình từ các anh trong nhóm.

"Vẫn còn đấy rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều câu chuyện chưa được kể hết. Một khởi đầu với thật nhiều trắc trở và ngô nghê nhưng sẽ là cột mốc khởi đầu cho những hành trình mới trong tương lai" - SUGI chia sẻ về "đứa con tinh thần" Gặp Nhau Đâu May. Năm 2024, SUGI cùng Bikay ra mắt ca khúc Lời Hứa Tuyết Rơi nhân dịp Giáng sinh.

Trước khi hoạt động cùng nhóm, SUGI thường xuyên chia sẻ nhiều đoạn clip cover lên Threads cá nhân. Với nét đẹp "chàng thơ" cùng giọng hát ngọt lịm, SUGI để lại ấn tượng trong lòng khán giả, trong đó có nhiều tương tác từ bạn bè quốc tế khi thưởng thức các ca khúc nhạc tiếng Anh.

Với tổ đội "tinh hoa hội tụ" có nền tảng vững chắc, cộng với sự dẫn dắt của SpaceSpeakers, netizen đặt kỳ vọng 5 chàng trai sẽ mang đến làn gió mới cho thị trường âm nhạc V-Pop trong thời gian tới.