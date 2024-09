Dàn sao Marry My Husband tái ngộ ở đám cưới, Park Min Young - Gyu Ri "dưỡng thê"

HHT - Biểu cảm của Park Min Young khi chứng kiến cô dâu - chú rể Gong Min Jung và Jang Jae Ho trao nhau nụ hôn được fan truyền tay nhau.

Gần 1 tháng sau khi xác nhận kết hôn, Gong Min Jung và Jang Jae Ho đã cử hành hôn lễ trong sự chúc phúc của người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Cặp đôi từng hợp tác nhiều lần nhưng chỉ khi nên duyên trong Marry Mu Husband (Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi), tình cảm mới sâu đậm và quyết định hẹn hò.

Trên phim là cặp vợ chồng không hạnh phúc, ngoài đời, Gong Min Jung và Jang Jae Ho đã viết nên chuyện tình ngọt ngào. Hôn lễ của hai người được tổ chức ngoài trời, tại Seongbuk-gu, Seoul. Dàn sao của Marry My Husband gần như có mặt đông đủ.

Nam chính của Marry My Husband - Na In Woo vắng mặt do đang nhập ngũ. Kể từ sau chuyến nghỉ dưỡng ở Nha Trang (Việt Nam) hồi tháng 3, đám cưới của Gong Min Jung và Jang Jae Ho diễn ra, khán giả khán giả mới được thấy dàn diễn viên của phim tề tựu.

Hiện tại, mỗi người đều bận rộn với các hoạt động cá nhân. Park Min Young đang chạy lịch trình fan meeting và chụp ảnh quảng cáo cho các nhãn hàng.

Lee Yi Kyung đang ghi hình cho chương trình thực tế. "Ác nữ" Song Ha Yoon được mong chờ sẽ càn quét giải "Nữ phụ xuất sắc nhất" tại nhiều lễ trao giải hay sẽ là cái tên vàng được đạo diễn, thương hiệu săn đón, nhưng hiện tại, cô được cho là đang ở ẩn sau tranh cãi quá khứ bạo lực học đường.