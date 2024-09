Love Next Door tập 11, 12: Hết chuyện Seok Ryu, tới "kiếp nạn" nhà Seung Hyo

HHT - 2 tập tuần này của "Love Next Door" (Con Trai Bạn Mẹ) sẽ mang tới 2 trạng thái đối lập. Một là vui như hội vì Seok Ryu và Seung Hyo bước vào thời kỳ hẹn hò lãng mạn. Hai là buồn vô cùng vì Seung Hyo chịu tổn thương khi bố mẹ anh quyết định ly hôn.

Tập 9 và 10 của Love Next Doorxoáy sâu vào việc giải quyết khúc mắc của Bae Seok Ryu (Jung So Min) và gia đình. Mọi người đều biết chuyện cô từng bị phải phẫu thuật ung thư dạ dày vào 3 năm trước tại Mỹ. Bố mẹ, em trai cảm thông cho quyết định hiện tại của cô. Người yêu cũ đã kịp tiết lộ cho Choi Seung Hyo (Jung Hae In) biết Seok Ryu từng bị trầm cảm sau khi phẫu thuật. Song Hyeon Jun quyết định rời đi sau khi thấy cô vui vẻ cùng gia đình, cùng Seung Hyo.

Tập 10 đã giải quyết khá nhiều rắc rối: Phơi bày bí mật và khía cạnh yếu mềm của Seok Ryu; chấm dứt "tam giác tình yêu" với cuộc giằng co giữa "chồng hụt" và "con trai bạn mẹ". Như vậy, 2 tập sắp tới của Love Next Doorsẽ bớt nặng nề hơn. Teaser tập 11 có cảnh Choi Seung Hyo nhìn hộp sữa cũng là báo hiệu cho thời hạn Seok Ryu hồi đáp lời tỏ tình của anh đã đến.

Choi Seung Hyo và Bae Seok Ryu cùng nằm trên sân thượng. Cái chạm tay của cô vào cổ áo anh trong teaser là một tín hiệu cho thấy tập 11 đã mở ra "dating era" (giai đoạn hẹn hò) của hai người. Seok Ryu "mỏ hỗn" sẽ hồi đáp anh bạn thân một cách chân thành, lãng mạn hay sẽ bộc trực, lầy lội như thói quen nói chuyện của cô?

Tuy nhiên, như đã nói, không khí của tập 11 và 12 sẽ chỉ bớt nặng nề hơn so với 2 tập trước. Vì teaser đã "nhá hàng" cho cảnh Choi Seung Hyo nhận tin bố mẹ anh muốn ly hôn. Gia đình Choisseung vốn không hoàn hảo như những gì người ngoài nhìn vào, nó đã vụn vỡ từ rất lâu bởi những hiểu lầm chất chồng. Choi Seung Hyo ngày nhỏ đã khóc hết nước mắt khi nhìn thấy mẹ vui vẻ đi cùng người sếp, bỏ lại anh. Còn bố của anh lại liên tục bắt gặp vợ mình thân thiết bên người đàn ông đó, nghe những lời bàn tán về mối quan hệ mập mờ của họ.

Để ý ở toàn bộ diễn biến phim tới nay, mẹ Hye Sook không ngoại tình hay có suy nghĩ quá giới hạn với người sếp, thậm chí bà khao khát được cảm nhận hơi ấm của gia đình. Bố Gyeong Jong cũng rất yêu vợ mình. Nhưng tất cả họ đều chọn im lặng, không nói ra buồn bực hay mong muốn. Vì thế, rắc rối mãi nằm yên, dồn nén và khiến mọi chuyện đi sai hướng.

Choi Seung Hyo luôn ước ao mái ấm của anh trọn vẹn, kể cả đó chỉ là vỏ bọc. Những câu thoại trong teaser đã cho thấy phần nào sự đau khổ, bẽ bàng của chàng kiến trúc sư khi nghe tin bố mẹ muốn ly hôn. Biến cố này đã "gieo hạt" suốt 10 tập qua, tập 11 và 12 của Love Next Door liệu có dứt điểm được và trả về Choi Seung Hyo hoàn toàn vui vẻ, tận hưởng thời gian hẹn hò bên tình đầu?

Love Next Door gồm 16 tập, lên sóng vào tối thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần.