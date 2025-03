Dàn thí sinh ít tuổi nhất Top 41 Hoa hậu Việt Nam 2024 sở hữu vẻ đẹp trong veo

HHT - Top 41 Hoa hậu Việt Nam 2024 có 4 thí sinh tuổi đời rất trẻ, mới chỉ 19 tuổi, hiện đang học năm thứ nhất Đại học. Các nữ sinh này sở hữu nhan sắc ngọt ngào trong trẻo, học vấn ấn tượng.

Nguyễn Ngọc Anh

Ngọc Anh đến từ Hải Phòng, hiện là sinh viên trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Cô bạn sở hữu nhan sắc xinh đẹp nhẹ nhàng, giản dị, tạo thiện cảm tốt với người đối diện. Với năng khiếu âm nhạc vượt trội, Ngọc Anh từng là học trò của Nghệ sĩ nhân dân Tường Vi. Cô nàng là Á khôi 2 UEB Charming của trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Với Ngọc Anh, giá trị tinh thần đóng vai trò vô cùng quan trọng, thậm chí có thể quyết định tương lai của mỗi người. Cô bạn tin rằng suy nghĩ tích cực sẽ mở ra những cơ hội vàng, trong khi tư duy tiêu cực chỉ dẫn đến cuộc sống u tối và phiền muộn.

Nguyễn Thanh Thảo

Thanh Thảo đến từ Hà Nội, sở hữu chiều cao 1m73, là sinh viên năm thứ nhất Học viện Ngoại giao. Thanh Thảo biết 2 ngoại ngữ, có điểm IELTS 7.5, có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Pháp. Cô bạn được nhận xét có nét tương đồng với Hoa hậu Tiểu Vy và Á hậu Phương Anh.

Không chỉ có thành tích học tập tốt, Thanh Thảo còn từng giành giải Vàng tại Liên hoan Nghệ thuật châu Á - Thái Bình Dương 2019. Cô bạn bắt đầu chơi piano từ năm lớp 1, đã tham gia nhiều cuộc thi piano quốc tế, bao gồm cả cuộc thi Đàn piano Chicago của Mỹ và các cuộc thi ở khu vực Châu Á.

Nguyễn Thị Thu Hằng

Thu Hằng đến từ Thanh Hóa, hiện là sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, sở hữu chiều cao 1m76. Cô bạn từng giành danh hiệu Á khôi 1 Sinh viên thanh lịch năm 2024 của trường. Thu Hằng hi vọng sẽ có cơ hội hoàn thiện bản thân, đồng thời lan tỏa tình yêu thương đến mọi người xung quanh thông qua cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024.

Tại vòng Sơ khảo, khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Thu Hằng là khi cô bạn được gặp Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Sự xuất hiện của nàng hậu đồng hương mà cô hâm mộ đã tiếp thêm sức mạnh, giúp Thu Hằng tự tin hơn khi trả lời các câu hỏi của ban giám khảo.

Đặng Ngọc Bảo Nhi

Bảo Nhi sinh năm 2006, đến từ Đà Nẵng, hiện là sinh viên trường Đại học FPT Đà Nẵng. Cô bạn có thể nói lưu loát tiếng Anh, tiếng Trung và chơi 5 loại nhạc cụ.

Bảo Nhi chia sẻ khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2024: “Các thí sinh năm nay không chỉ mạnh về nhan sắc mà còn có nhiều tài năng, bản thân mình cũng sẽ cố gắng để thể hiện hết những gì mình có. Đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, mình mang theo mình một câu nói: "My mission's gleam, a light to shine. To illuminate, my purpose divine." (Việc bản thân phấn đấu vượt qua những ai không quan trọng, sứ mệnh của chúng ta là tỏa sáng, hãy cháy lên ngọn lửa bên trong để thắp sáng chính mình).