Bí quyết make-up: Bambi eyes - để có đôi mắt to tròn, long lanh như nai tơ

HHT - Dương Domic chuyển mình đầy ấn tượng về phong cách hậu Anh Trai "Say Hi". Stylist đứng sau những tạo hình gây sốt của Dương Domic thời gian qua cũng từng là nhân vật giúp HIEUTHUHAI bứt phá ngoạn mục, thoát mác "bản sao G-Eazy" từ thời kỳ King of Rap.