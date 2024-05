Dàn thí sinh sở hữu chiều cao gần 1m90 lọt Top 33 Mr World Vietnam 2024

HHT - Sau vòng Sơ khảo, cuộc thi Mr World Vietnam (Nam vương Thế giới Việt Nam) 2024 đã tìm ra 33 thí sinh xuất sắc nhất bước tiếp vào vòng Chung kết.

Vòng Sơ khảo Mr World Vietnam (Nam vương Thế giới Việt Nam) 2024 diễn ra vào ngày 3/5 tại TP.HCM. Đông đảo các chàng trai từ khắp tỉnh thành trên cả nước đã đến ghi danh tại vòng Sơ khảo. Nhiều chàng trai sở hữu chiều cao nổi bật, profile ấn tượng đã ghi điểm trong mắt Ban Giám khảo và khán giả theo dõi trực tiếp. Không chỉ ngoại hình, các thí sinh còn bộc lộ tài năng vũ đạo, khả năng catwalk, khả năng ngoại ngữ lưu loát...

Một số thí sinh nổi bật lọt Top 33 Mr World Vietnam 2024:

Phạm Tuấn Ngọc (SBD 143) xuất hiện với phong thái tự tin và giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lưu loát. Chàng trai cho biết bản thân có thể chơi một số loại nhạc cụ như sáo, đàn tranh. Anh cũng từng đạt thành tích Thí sinh được yêu thích nhất tại cuộc thi The Face Vietnam 2023.

Võ Minh Toại (SBD 162) sở hữu chiều cao 1m84, từng đạt giải Á quân The Face Vietnam 2023.

Lương Việt Nhật (SBD 145) sở hữu chiều cao 1m88. Chàng trai chia sẻ từng rất tự ti về ngoại hình, phải nỗ lực để giảm gần 30kg trong vòng 1 năm. Tại Sơ khảo, chàng trai cùng giám khảo Hoa hậu Lê Hoàng Phương thể hiện khả năng vũ đạo khi cover ca khúc Yes or Yes của nhóm TWICE.

Trần Hoàng Sơn (SBD 153) cao 1m89, từng đạt giải Nam vương Nét đẹp sinh viên Khoa Du lịch - ĐH Văn hóa TP.HCM.

Hoàng Đặng Phước Ân (SBD 100) tự tin đối đáp bằng tiếng Anh cùng giám khảo Lương Thùy Linh. Chàng trai sinh năm 2004 còn thể hiện niềm đam mê về thời trang và truyền tải thông điệp về thời trang bền vững thông qua trang phục mà anh mang đến vòng Sơ khảo.

Nhiều thí sinh lần đầu ghi danh tại cuộc thi nam vương cấp quốc gia:

Dương Hoàng Hải (SBD 119) sinh năm 2005.

Nguyễn Hữu Khanh (SBD 132) sinh năm 2004 hiện là sinh viên Đại học Ngoại thương và sở hữu nhiều thành tích nổi bật trong học tập.

Vòng Chung kết toàn quốc Mr World Vietnam (Nam vương Thế giới Việt Nam) 2024 sẽ diễn ra vào tháng 6 năm nay. Chàng trai giành chiến thắng chung cuộc sẽ trở thành đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi quốc tế Mr World (Nam vương Thế giới) 2024, dự kiến tổ chức vào tháng 9 tại Việt Nam.