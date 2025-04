Dàn TikToker đu trend "See You Later, Alligator": Doãn Hải My quá đỗi ngọt ngào

HHT - Bài hát "See You Later, Alligator" không chỉ gây sốt với giai điệu vui nhộn, dễ nhớ mà còn trở thành tâm điểm mạng xã hội khi hàng loạt TikToker rủ nhau "đu trend", rắc đường người xem.

Những ngày gần đây, nếu chăm lướt TikTok, netizen chắc hẳn sẽ thấy vô cùng quen thuộc với giai điệu của bài hát dành cho thiếu nhi See You Later, Alligator. Bài đồng dao See You Later, Alligator có nguồn gốc từ Mỹ và ra đời vào thập niên 1950. Với giai điệu vui nhộn và phần lời dễ nhớ, bài hát đã trở nên phổ biến tại nhiều quốc gia, đặc biệt là với trẻ em. Gần đây, sau khi được một giáo viên mầm non cover, bài hát nhanh chóng viral và bất ngờ trở thành trend được nhiều netizen hưởng ứng.

Một trong những ứng cử viên đầu tiên gia nhập đường đua trend là hot mom Doãn Hải My, vợ cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Với chất giọng ngọt ngào, bản cover của cô nàng nhận được nhiều lời khen từ dân cư mạng. Loạt TikToker nổi tiếng như Chao, Jenny Huỳnh, Chang Mie,... cũng nhanh chóng “bắt trend”.

Trào lưu này được các netizen quốc tế hưởng ứng tích cực bởi cách thực hiện vô cùng đơn giản nhưng lại khiến nhiều con tim “tan chảy”. Tại Thái Lan, đoạn video “đu trend” của một giáo viên mầm non cũng đang khuấy đảo mạng xã hội với lượt xem vượt mặt cả phiên bản gốc của chiếc trend.