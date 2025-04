Đu trend "ánh mắt cung hoàng đạo": Phương Anh Đào, Kỳ Duyên giống sao quốc tế

HHT - La Nina bắt đầu xuất hiện vào tháng 1 năm nay, muộn hơn vài tháng so với dự báo lại còn khá yếu rồi nhanh chóng kết thúc chỉ sau 3 tháng, vậy thời tiết mùa Hè năm nay được dự báo thế nào?

HHT - Bài hát "See You Later, Alligator" không chỉ gây sốt với giai điệu vui nhộn, dễ nhớ mà còn trở thành tâm điểm mạng xã hội khi hàng loạt TikToker rủ nhau "đu trend", rắc đường người xem.