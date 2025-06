Dàn trai đẹp tại giải thể thao Vieon nghi "cast" Anh Trai Say Hi mùa 2: CONGB gây bất ngờ

HHT - Dàn tân binh xuất hiện tại giải đấu thể thao cho các ngôi sao, netizen rộ nghi vấn phải chăng đây là đội hình "đầu quân" cho Anh Trai "Say Hi" mùa 2?

Sự kiệnVieON All-star Championship 2025 - giải đấu thể thao cho các ngôi sao, vừa diễn ra đã thu hút sự chú ý lớn từ khán giả với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ quen thuộc cùng hàng loạt gương mặt mới. Đặc biệt sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ mới khiến netizen đặt nghi vấn, liệu đây có phải là “nhá hàng” cho đội hình Anh Trai "Say Hi" mùa 2?

Trong số đó, CONGB là cái tên nhanh chóng thu hút sự chú ý. Với ngoại hình cao ráo, điển trai, thần thái thân thiện khi luôn lễ phép cúi chào các đàn anh, sự xuất hiện của CONGB được netizen trao "ngôi sao hy vọng" sẽ góp mặt trong đội hình Anh Trai "Say Hi" mùa 2 - đặc biệt khi nam thực tập sinh từng "lỡ hẹn" mùa đầu vì lý do cá nhân.

CONGB từng là đại diện Việt Nam tham gia Boys Planet 999 - chương trình sống còn nổi tiếng của đài Mnet. Sau thời gian rèn luyện tại Hàn Quốc, CONGB trở về nước và hoạt động như một nghệ sĩ độc lập, ra mắt sản phẩm âm nhạc cá nhân.

Chủ nhân bản demo Không đau nữa rồi - ca khúc gây bão tại Live Stage 2 Em Xinh "Say Hi" tuần qua - buitruonglinh cũng xuất hiện tại VieON All-star Championship với diện mạo hoàn toàn mới. Mái tóc "đổi ngói" nổi bật cùng phong cách thời trang thay đổi khiến nhiều người tin rằng nam ca sĩ đang trong quá trình "lột xác" để chuẩn bị bước vào một sân chơi mới.

Theo đuổi dòng nhạc ballad giàu cảm xúc, buitruonglinh là ca - nhạc sĩ tự sáng tác và trình bày các sản phẩm của mình. Với khả năng chơi nhạc cụ và gu âm nhạc riêng biệt, anh được cộng đồng HiMom - HiDad gọi tên như một ứng viên sáng giá cho mùa 2.

Không chỉ có dàn ca sĩ, những “cỗ máy rap” đình đám từ Rap Việt như Nhật Hoàng và CoolKid cũng được xem là những nhân tố tiềm năng cho Anh Trai "Say Hi" mùa 2. Cả hai đều là tân binh Gen Z sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, ngoại hình sáng và phong cách trình diễn đậm chất sân khấu.

Nếu Nhật Hoàng - người từng "chung lò" với HIEUTHUHAI tại King Of Rap, ghi điểm bởi tính cách chân thành, hiền lành cùng ca khúc Anh Đã Làm Gì Đâu viral trong Rap Việt, thì CoolKid lại sở hữu profile âm nhạc ấn tượng với nhiều sản phẩm cá tính, là nghệ sĩ trực thuộc DG House cùng với Rhyder.

Cùng với đó những cái tên như Bi Max, Otis, Cody Nam Võ,... cũng xuất hiện ở giải đấu, được khán giả cho rằng đây là cách để chương trình "thử" phản ứng của fan để chọn ra 30 nghệ sĩ phù hợp.

Anh Trai "Say Hi" được xem là một trong những gameshow đình đám nhất hiện nay, từng tạo bước đệm cho nhiều nghệ sĩ trẻ. Chương trình được đồn đoán đang bước vào giai đoạn tuyển chọn cho mùa thứ hai, dự kiến "bấm máy" vào cuối năm.