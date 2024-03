Đáng chú ý về "Dead Boy Detectives": Những thám tử ma trong vũ trụ Sandman

HHT - Bộ đôi thám tử tuổi teen Edwin và Charles trong bộ phim đầy hứa hẹn sắp lên sóng Netflix - “Dead Boy Detectives” là một trong những thám tử giỏi nhất London, nước Anh. Đáng chú ý, cả hai đã trở thành ma, nói cách khác là họ đã chết.

Những thám tử tuổi teen đã thành ma

Bộ phim Dead Boy Detectives đang là một trong những dự án đáng chú ý nhất sắp lên sóng Netflix. Phim kể về hai chàng trai tuổi teen Edwin Payne và Charles Rowland, một trong những thám tử giỏi nhất nước Anh. Cả hai đều thích phiêu lưu, chơi trò chơi, đặc biệt tò mò về những điều bí ẩn. Một trong những điểm chung nữa của Edwin và Charles là họ… đã chết. Edwin mất năm 1916, còn Charles mất năm 1990, nói cách khác họ đã trở thành ma.

Cái chết không ngăn được Edwin và Charles mở văn phòng thám tử. Bộ đôi thám tử tuổi teen này đã phá được nhiều vụ án phức tạp, tìm ra lời giải đáp cho nhiều bí ẩn, nhưng họ vẫn chưa giải đáp được bí ẩn về cái chết của mình. Và đây là lúc họ quyết tâm làm sáng tỏ điều đó. Đồng hành cùng họ là Crystal - một cô gái có mối liên hệ kỳ lạ với xác sống.

Dead Boy Detectives sẽ theo chân bộ ba tuổi teen độc đáo này từ những con phố nhộn nhịp của London đương đại đến thế giới ảo của trò chơi điện tử Nhật Bản. Thậm chí đến cả những thế giới nguy hiểm nằm đâu đó giữa thế giới của người sống và người chết.

Thuộc “Vũ trụ The Sandman”

Được biết, hai chàng thám tử tuổi teen đã thành ma Edwin và Charles lần đầu tiên xuất hiện trong một tập của bộ truyện tranh The Sandman do tác giả Neil Gaiman (Coraline, Good Omens) sáng tạo nội dung. Sau đó, cả hai có bộ truyện tranh ngoại truyện của riêng mình. Vì thế, có thể nói Dead Boy Detectives là một câu chuyện thuộc “vũ trụ” The Sandman.

Vì hai bộ truyện tranh có sự giao thoa giữa các nhân vật và có sự trùng lặp về cốt truyện ở một vài điểm nên các fan tò mò không biết liệu The Sandman có xuất hiện trong Dead Boy Detectives và ngược lại hay không? Như là một tình tiết chung có thể được nhắc trong cả hai bộ phim, hay nhân vật chính của phim này trở thành cameo cho phim kia? Netflix hiện vẫn giữ bí mật về điều này.

Mặc dù có nhiều bối cảnh trong cùng một vũ trụ nhưng nhà sản xuất nói rằng các fan không cần phải lo lắng về việc phải xem The Sandman trước thì mới hiểu được Dead Boy Detectives. Thực tế, Dead Boy Detectives hoạt động như tiền truyện của The Sandman, và quan trọng nhất là cả hai series được phát triển để đảm bảo người xem có thể thưởng thức độc lập. Tất nhiên, những khán giả đã có trải nghiệm với The Sandman sẽ dễ nhập tâm vào bối cảnh của Dead Boy Detectives hơn, nhưng nếu không thì những gì đang chờ đón cũng có thể khiến họ ngạc nhiên và thích thú.

“Chuyển nhà” và những truân chuyên

Số phận của Dead Boy Detectives cũng khá truân chuyên. Ban đầu, phim được dự kiến sẽ phát hành trên nền tảng HBO Max, nhưng sau đó Netflix đã thay thế và trở thành nhà phân phối phim này trên toàn cầu. Sự “chuyển nhà” này được đánh giá là phù hợp hơn bởi Netflix cũng có The Sandman và phim hiện đang phát triển mùa thứ 2.

Quá trình ghi hình cho Dead Boy Detectives bắt đầu vào tháng 11/2022 tại Vancouver, Canada. Theo nhiều bài đăng trên Instagram và Twitter, việc quay phim gần như đã hoàn tất vào tháng 4/2023. Các diễn viên chính của phim tỏ ra rất hào hứng và miêu tả về sự hoành tráng của bối cảnh rằng: “Phải mất cả một ngôi làng mới có thể đưa một trong những thế giới đáng kinh ngạc của Neil Gaiman lên màn ảnh nhỏ”.

Dự kiến Dead Boy Detectives sẽ có 8 tập phim. Ban đầu phim được cho là sẽ lên sóng trong tháng 4/2024, nhưng hiện tại Netflix vẫn chưa xác nhận ngày lên sóng chính thức.