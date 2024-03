The Fall Guy: "Diễn viên đóng thế" Ryan Gosling trở thành siêu anh hùng bất đắc dĩ

HHT - "The Fall Guy" thu hút nhiều sự chú ý khi là tác phẩm được sản xuất bởi đạo diễn "Deadpool" - David Leitch, do bộ đôi đình đám Ryan Gosling và Emily Blunt đóng chính.

Dựa trên bộ phim truyền hình ăn khách cùng tên phát sóng năm 1980, The Fall Guy (Kẻ Thế Thân) xoay quanh Colt Seavers (Ryan Gosling thủ vai), một diễn viên đóng thế “lão làng” của Hollywood. Từng được ca ngợi là "kẻ thế thân" giỏi nhất, thế nhưng vấn đề tuổi tác và những chấn thương kéo dài đã khiến sự nghiệp của Colt Seavers đi xuống. Sau khoảng thời gian “ở ẩn”, Colt bắt đầu nhận vai trở lại, sẵn sàng “lăn xả” với những cảnh hành động khó nhằn.

Ấn tượng với chàng diễn viên đang thể hiện xuất sắc những cảnh đua xe mạo hiểm, đạo diễn của đoàn phim là Jody (Emily Blunt thủ vai) háo hức đến bắt chuyện với anh. Tình tiết “oan gia ngõ hẹp” bắt đầu từ đây khi Jody nhận ra diễn viên đóng thế đó lại chính là “người yêu cũ” Colt Seavers mà cô không muốn chạm mặt nhất. Mặc dù vậy, Jody và Colt vẫn miễn cưỡng hợp tác trên phim trường vì lợi ích chung.

Cuộc đời Colt Seavers dần rẽ hướng khi diễn viên chính bộ phim anh đang đóng là minh tinh tên Tom Ryder (Aaron Taylor-Johnson thủ vai) đột ngột mất tích. Để không ảnh hưởng đến tiến độ quay phim cũng như công sức của cả đoàn, nhà sản xuất tìm mọi cách để giữ bí mật với giới truyền thông và giao cho Colt nhiệm vụ tìm kiếm Tom Ryder.

Mọi chuyện bắt đầu "biến chất", trở nên khó lường hơn khi Colt phát hiện Tom đã chết. Từ đây, chàng diễn viên đóng thế vô tình vướng vào những âm mưu, tranh đấu nguy hiểm của giới tội phạm, khiến tính mạng lâm cảnh "nghìn cân treo sợi tóc". Không sở hữu phép thuật hay năng lực siêu phàm, Colt phải tự mình giải quyết vấn đề, áp dụng những kinh nghiệm được tích lũy trên phim trường vào thực chiến. Theo lời của chính Colt Seavers, anh buộc phải trở thành "anh hùng bất đắc dĩ" để đối đầu kẻ ác.

The Fall Guy do tài tử Ryan Gosling và nữ diễn viên Emily Blunt đóng chính. Phim được “cầm trịch” bởi đạo diễn David Leitch, người đứng sau thành công của loạt phim đình đám như John Wick (2014), Atonica (2017), Deadpool 2 (2018) hay Fast and Furious: Hobbs & Shaw (2019).

Trước khi khẳng định tài năng với vai trò đạo diễn, David Leitch cũng từng có khoảng thời gian làm diễn viên đóng thế và điều phối viên đóng thế. Do đó, khi nói về bộ phim sắp ra mắt, David Leitch chia sẻ ông sẽ đưa những kinh nghiệm của chính mình vào The Fall Guy. David hy vọng rằng điều này sẽ tạo ra một bộ phim hành động độc đáo, thể hiện dấu ấn cá nhân và tri ân giới diễn viên đóng thế của ngành điện ảnh.

Dù mang tiềm năng lớn nhưng một số khán giả vẫn lo cho tương lai của The Fall Guy, khi phim thuộc thể loại hành động - hài của Hollywood cũ và có phong cách gần giống "bom xịt" Argylle. Được đầu tư kỹ lưỡng về mặt hình ảnh và sở hữu dàn diễn viên toàn sao hạng A nhưng Argylle vẫn không thành công về mặt chuyên môn lẫn doanh thu phòng vé, chủ yếu vì mức độ tiếp cận công chúng của phim còn thấp và phong cách phim không hợp "gu" số đông khán giả trẻ. Vì vậy, Kẻ Thế Thân phải có nhiều hơn một dàn diễn viên danh tiếng, một kịch bản chỉ mang tính giải trí, thiếu chiều sâu để tránh đi vào "vết xe đổ" của Argylle.

The Fall Guy dự kiến chiếu sớm vào giữa tháng 3/2024 tại sự kiện dành riêng cho giới chuyên môn tên SXSW (South by Southwest), trước khi công chiếu màn ảnh rộng vào ngày 3/5/2024 tới.