Đạo diễn “Ở Nhà Một Mình 2” muốn cắt bỏ Tổng thống Donald Trump ra khỏi phim

HHT - Đạo diễn Chris Columbus cho biết ông muốn cắt bỏ cảnh quay khách mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong “Ở Nhà Một Mình 2”, nhưng không làm được, bởi sợ bị trục xuất khỏi Mỹ.

Mới đây, đạo diễn Chris Columbus đã chia sẻ rằng ông muốn cắt bỏ cảnh khách mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump khỏi Ở Nhà Một Mình phần 2 do ông làm đạo diễn. Trước đây, vào năm 2021, diễn viên chính của phim là Macaulay Culkin cũng từng lên tiếng ủng hộ việc cắt bỏ Donald Trump khỏi Home Alone 2 bằng kỹ thuật số.

Đạo diễn Columbus nói rằng cảnh quay đó là “một gánh nặng” và ông chỉ ước “nó biến mất”. Ông nói nửa đùa nửa thật: “Tôi không thể cắt bỏ nó. Nếu tôi làm thế, có lẽ tôi sẽ bị trục xuất khỏi đất nước. Tôi sẽ bị coi là không đủ điều kiện sống ở Mỹ, vì thế tôi sẽ bị đưa trở về Ý hoặc một nơi nào đó”. Được biết, đạo diễn Chris Columbus sinh ra và lớn lên ở Mỹ, có tổ tiên là người Ý.

Donald Trump xuất hiện trong Home Alone 2 trong một cảnh quay dài 7 giây, chỉ đường cho cậu bé nhân vật chính Kevin (Macaulay Culkin) trong khách sạn Plaza. Lúc này, Donald Trump vẫn chưa là Tổng thống Mỹ, mà là trùm bất động sản sở hữu khách sạn Plaza.

Vào năm 2020, nhân kỷ niệm 30 năm công chiếu Home Alone, đạo diễn Chris Columbus đã kể lại lý do Donald Trump lại xuất hiện trong phần 2 với tư cách khách mời. Theo đó, đạo diễn Columbus muốn quay phim ở khách sạn Plaza và đoàn phim đã trả phí thuê địa điểm, nhưng Donald Trump chỉ đồng ý cho họ quay phim với điều kiện ông phải có mặt trong phim. Cuối cùng, đạo diễn đồng ý.

Năm 2023, có lẽ đã nghe được lời bộc bạch của đạo diễn Columbus, Donald Trump đã viết trên Truth Social rằng chính đạo diễn Columbus mới là người “cầu xin” ông xuất hiện trong phim. Donald Trump viết: “Tôi rất bận và không muốn đóng. Họ rất tử tế, nhưng trên hết là rất kiên trì. Thế nên tôi đồng ý, và phần còn lại là lịch sử!”. Donald Trump có vẻ không vui khi đạo diễn Columbus có ý muốn nói ông “bắt nạt” đoàn phim để có vai cameo trong Home Alone 2. Donald Trump gọi đạo diễn Columbus là “một anh chàng Hollywood” muốn dùng ông để quảng cáo cho chính mình.

Khi đó, Columbus không phản hồi ngay lời nói của Donald Trump. Nhưng sau đó, đạo diễn nói: “Ông ấy nói rằng tôi đã nói dối. Tôi không hề. Ông ấy nói rằng tôi đã cầu xin ông ấy tham gia bộ phim, nhưng không đời nào tôi lại cầu xin một người không phải là diễn viên tham gia phim. Nhưng chúng tôi rất muốn có khách sạn Plaza”.

Công chiếu năm 1992, Home Alone 2 là phần 2 của bộ phim hài gia đình Home Alone (1990), mang tên Home Alone 2: Lost In New York. Trong phần này, gia đình cậu bé Kevin đi nghỉ lễ Giáng sinh ở nhà một người họ hàng ở Florida. Nhưng ở sân bay, Kevin lại lên nhầm máy bay và một mình cậu đi thẳng đến New York.

Ở New York, Kevin đã dùng thẻ tín dụng của bố để đặt phòng tại khách sạn Plaza xa hoa, chạm trán hai kẻ thù cũ là hai gã trộm đã từng bị cậu cho “ăn hành” thê thảm ở phần 1. Khi biết hai gã trộm “ngựa quen đường cũ”, âm mưu ăn trộm ở cửa hàng đồ chơi, Kevin quyết tâm lên kế hoạch ngăn cản.

Home Alone 2 tiếp tục là một thành công lớn nối tiếp phần phim đầu tiên. Phim thu về gần 360 triệu đôla phòng vé với kinh phí sản xuất là 28 triệu đôla. Sau phần 2, thương hiệu “Ở Nhà Một Mình” cũng có thêm một số phần mới, nhưng không còn Chris Columbus ở vị trí đạo diễn và Macaulay Culkin ở vai chính. Các phần phim này cũng không được đánh giá cao như hai phần đầu.

Ngoài hai bộ phim Home Alone đầu tiên, sự nghiệp của đạo diễn Chris Columbus cũng có những dấu ấn đáng nhớ khác như hai phần đầu của Harry Potter: Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy, Harry Potter và Phòng Chứa Bí Mật, bản làm lại của bộ phim kinh điển Nosferatu với diễn xuất chính của Lily-Rose Depp và Nicholas Hoult…