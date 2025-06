Đạt G - Cindy Lư hé lộ ngày về chung nhà sau hơn 4 năm "vượt ngàn chông gai"

HHT - Nhiều tân binh tài năng được chú ý sau khi xuất hiện tại Em Xinh "Say Hi". Ánh Sáng AZA là người chơi dẫn đầu chỉ số bình luận trong tập 2. Sau Live stage 1, Instagram của Lamoon ghi nhận mức tăng trưởng "khủng", gấp 23,6 lần so với trước khi show lên sóng.