"Đất rừng phương Nam" đẹp dung dị dưới ngòi bút tài hoa của nhà văn Đoàn Giỏi

HHT - Những trang viết của nhà văn Đoàn Giỏi dẫn dắt người đọc vào những cuộc phiêu lưu, đến với những cánh rừng đước, đầm lầy, con nước Cửu Long, lắng nghe tiếng gọi hoang dã của muông thú, và đắm mình vào đời sống của những người dân Nam Bộ - những con người dung dị và đáng mến, nhưng cũng rất anh hùng trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do.

Nhắc đến văn chương viết về phương Nam, nhất định phải kể tới Đất Rừng Phương Nam - cuốn sách dày hơn 300 trang về Nam Bộ được đánh giá là áng văn xuất sắc dành cho thiếu nhi, làm nổi bật trọn vẹn vẻ đẹp của con người và thiên nhiên nơi đây.

Cuốn tiểu thuyết này cũng là tác phẩm nổi bật nhất của nhà văn Đoàn Giỏi - một trong những cây bút dành tình yêu mãnh liệt cho vùng đất phương Nam.

Nói về hành trình viết Đất Rừng Phương Nam, chính nhà văn Đoàn Giỏi khiêm tốn chia sẻ: “Mình tự học, viết theo bản năng. Cũng là nhà văn cả, nhưng trong cái bể ngôn từ, có người là cá ngừ, cá kình, mình chỉ là chú cá con.”

Dù vậy, với kho tàng sáng tác của mình, nhà văn Đoàn Giỏi được xem là một chú cá lạ, chứ không phải cá con. Lạ vì văn chương của ông có bản sắc riêng, với nhân vật chính là thiên nhiên và loài vật, chứ không phải con người. Ông truyền bá ngôn ngữ Nam Bộ hiện đại, giúp người đọc tiếp cận với văn hoá Nam Bộ một cách dễ dàng, dù sử dụng phương ngữ. Văn chương của ông dung dị mà sâu sắc, đậm chất ký sự nhưng cũng đầy tài hoa.

Đất Rừng Phương Nam là cuốn tiểu thuyết kể về hành trình phiêu bạt của cậu bé An, với bối cảnh là miền Tây Nam Bộ, vào nửa cuối thập niên 1940. Cậu bé An quá giang trên thuyền vận tải quân lương của Uỷ ban kháng chiến Nam Bộ, nhưng vì mải vui đi xem gánh hát Sơn Đông, An bị lạc đoàn thuyền, cũng từ đây cậu lưu lạc ở xóm chợ ven sông.

Trong hành trình phiêu lưu của mình, An gặp gỡ với nhiều mảnh đời khác nhau, như dì Tư Béo, anh Sáu tuyên truyền, vợ chồng Tư Mắm, lão Ba Ngù, vợ chồng ông Hai, thằng Cò, Võ Tòng… Mỗi một con người, một số phận - dù tốt dù xấu, cũng đều sinh động, giúp bức tranh về miền đất phương Nam hiện lên sống động, phóng khoáng, thúc giục người đọc muốn được đặt chân tới mảnh đất này.

Đất Rừng Phương Nam là một trong những tác phẩm đầu tiên được NXB Kim Đồng xuất bản ngay trong năm đầu tiên thành lập, năm 1957. Trong suốt gần 70 năm qua, Đất Rừng Phương Nam đã được tái bản nhiều lần, được bạn đọc nhiều thế hệ yêu thích. Và trong dịp kỉ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Đoàn Giỏi, Đất Rừng Phương Nam lại một lần nữa khoác áo mới, sẵn sàng tới tay các bạn thiếu nhi trong mùa hè này.

Từng đọc Đất Rừng Phương Nam trong một hiệu sách cũ khi còn nhỏ, cũng như nhiều tác phẩm văn chương của Đoàn Giỏi, nhà văn Lữ Mai chia sẻ: “Tôi yêu sự đặc sắc về ngôn từ trong văn Đoàn Giỏi. Sự đặc sắc này không chỉ khiến ta thấy hay, mà quan trọng nhất là khiến ta rung động. Chỉ có người yêu đất, yêu rừng, yêu trong máu thịt của mình thì mới viết được văn như Đoàn Giỏi.”

Ngoài Đất Rừng Phương Nam, các tác phẩm khác của Đoàn Giỏi được NXB Kim Đồng tái bản trong dịp kỉ niệm 100 năm ngày sinh của tác giả, gồm: Cuộc truy tầm kho vũ khí, Người thủy thủ già trên hòn đảo lưu đày, Tê giác trong ngàn xanh, Những chuyện lạ về cá, Rừng đêm xào xạc, Cá bống mú, Hoa hướng dương.

Mỗi cuốn sách là một hành trình phiêu lưu, dẫn dắt người đọc chạm vào những cánh rừng đước, đầm lầy, con nước Cửu Long, lắng nghe tiếng gọi hoang dã của muông thú, và đắm mình vào đời sống của những người dân Nam Bộ - những con người dung dị và đáng mến, nhưng cũng rất anh hùng trong đấu tranh giành độc lập, tự do.