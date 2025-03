"Dấu ấn" Cự Giải trong âm nhạc của đôi bạn thân Taylor Swift và Lana Del Rey

HHT - Sự nhạy cảm và hoài niệm của Cự Giải in đậm trong âm nhạc của Taylor Swift và Lana Del Rey. Những ca khúc của hai nữ nghệ sĩ không chỉ giàu cảm xúc mà còn phản ánh thế giới nội tâm của họ.

Cự Giải trong bản đồ sao

Trong chiêm tinh học, Cự Giải là cung nước đại diện cho cảm xúc, quá khứ, gia đình và những gì mang lại sự an toàn. Những người mang ảnh hưởng mạnh mẽ của Cự Giải thường rất nhạy cảm, có xu hướng hoài niệm và dễ bị chi phối bởi cảm xúc.

Trong bản đồ sao, Cung Mặt Trời thể hiện bản ngã bên ngoài, trong khi Cung Mặt Trăng phản ánh thế giới nội tâm sâu thẳm. Các nghệ sĩ có vị trí Cự Giải đặc trưng trong bản đồ sao thường biểu đạt sự tinh tế trong sáng tác, tạo nên những giai điệu chứa đựng nỗi đau lẫn sự hoài niệm.

Cự Giải trong âm nhạc của Lana Del Rey

Lana Del Rey là một trong những nghệ sĩ biểu trưng rõ nét nhất cho Cự Giải trong âm nhạc. Sinh ngày 21/06, cô không chỉ có Cung Mặt Trời Cự Giải mà còn tự nhận rằng bản thân mang nhiều tính chất điển hình của cung hoàng đạo này. Trong một buổi phỏng vấn với Harper’s Bazaar, cô chia sẻ: "Tôi mang theo mọi thứ như một con cua, luôn sẵn sàng cho ngày tận thế. Và tôi như một thác nước - tôi khóc rất nhiều".

Dòng nhạc của Lana Del Rey mang đậm chất dream pop, alternative, và baroque pop, thường sử dụng giai điệu chậm rãi, luyến láy, cùng với phần phối khí hoài cổ. Những bài hát như Born to Die, Video Games, hay Norman Fucking Rockwell! đều nhuốm màu cô đơn và những nỗi buồn đẹp đẽ.

Cách sử dụng hình ảnh biểu trưng như nắng hè, biển cả, và những con đường đầy hoa trong lời ca là biểu hiện của sự gắn bó với ký ức và quá khứ - một đặc trưng của Cự Giải. Chính Lana Del Rey từng trực tiếp nhắc đến Cự Giải trong Chemtrails Over The Country Club: “My Cancer is Sun and my Leo is Moon.” (Cung Mặt Trời của em là Cự Giải, còn Mặt Trăng là Sư Tử).

Lana còn có thói quen sáng tác dựa trên những trải nghiệm cá nhân. Cô từng chia sẻ: "Tôi thích viết về những khoảnh khắc đau đớn nhất trong cuộc đời mình, vì đó là khi tôi cảm thấy chân thật nhất". Điều này khiến âm nhạc của cô luôn có sự kết nối mạnh mẽ với người nghe, bởi ai cũng từng trải qua những nỗi buồn và ký ức khó quên

Cự Giải trong âm nhạc của Taylor Swift

Taylor Swift sở hữu Mặt Trăng Cự Giải - một vị trí mang lại trực giác mạnh mẽ, sự nhạy cảm cao độ, và khả năng kể chuyện đầy biểu cảm. Dòng nhạc của Taylor Swift chủ yếu là pop và country-pop, nổi bật với cách truyền tải đầy cảm xúc, giúp người nghe dễ đồng cảm với những gì cô truyền tải. Âm nhạc của Taylor có xu hướng hoài niệm về những mối quan hệ cũ và ký ức tuổi trẻ, điều thể hiện rõ qua các album như Red, Folklore, và Evermore. Cô từng chia sẻ: “Tôi mê sáng tác vì yêu quý và trân trọng kỉ niệm, muốn cất giữ những cảm xúc mình từng trải qua vào các khung nhạc đẹp”.

Speak Now là minh chứng rõ ràng cho tính chất Mặt Trăng Cự Giải khi Taylor biến những tình huống chỉ tồn tại trong tưởng tượng thành một câu chuyện kịch tính. Còn trong Enchanted, Lover hay Love Story, Taylor đã khắc hoạ những câu chuyện tình yêu thật đẹp và mơ mộng. Cô luôn tìm kiếm tình yêu đích thực giữa những hỗn loạn của cuộc sống, mong muốn được gắn bó mãi mãi với người mình yêu.

Tình yêu trong âm nhạc của Taylor không phải là sự đắm chìm nhất thời, mà luôn ẩn chứa nỗi sợ đánh mất đi những điều quý giá. Đây đều là những đặc điểm nổi trội của những người sở hữu mặt trăng tại Cự Giải - mong muốn gắn bó mãnh liệt, được chở che và khắc khoải về sự bấp bênh của tình yêu.

Hơn nữa, Cự Giải là cung hoàng đạo gắn liền với ký ức và cảm xúc gia đình. Taylor Swift có nhiều ca khúc về những kỷ niệm tuổi thơ và người thân như The Best Day hay Marjorie, trong khi Lana Del Rey thường xuyên nhắc đến hình ảnh nước Mỹ hoài cổ, nơi cô luôn cảm thấy thuộc về.

Khi phiêu du theo những nốt nhạc của Lana và Taylor, khán giả có thể cảm nhận được sự mơ mộng, nhẹ nhàng và đầy hoài niệm. Đây cũng chính là một trong những yếu tố khiến âm nhạc của hai nữ nghệ sĩ đi sâu vào tiềm thức của khán giả, trở thành nơi nương náu tinh thần cho hàng triệu trái tim.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo