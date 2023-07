Đâu chỉ bạn trai Ý Nhi, có 2 chàng trai đình đám cũng từng ủng hộ nửa kia đi thi Hoa hậu

HHT - Khi khán giả đặc biệt quan tâm đến chuyện bạn trai Ý Nhi hết lòng ủng hộ cô đi thi nhan sắc, thì netizen mới nhớ ra rằng từng có hai chàng trai đình đám ngồi dưới hàng ghế khán giả cổ vũ bạn gái trong đêm Chung kết Hoa hậu.

Mới đây, khi Bình An gửi lời nhắn đến Hoa hậu Ý Nhi và bạn trai, mong hai người sẽ có một cái kết viên mãn thì khán giả mới nhớ ra rằng cách đây 5 năm, Bình An cũng đã trải qua cảm giác tương tự. Trước khi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 diễn ra, mới chỉ có tin đồn diễn viên Bình An đang hẹn hò với một cô sinh viên xinh đẹp.

Và sau khi Phương Nga trở thành Á hậu, câu chuyện đã đổi chiều thành “Á hậu Phương Nga và bạn trai tin đồn”. Điều này khiến Bình An thấy buồn cười chứ không khó chịu, cho dù việc bạn gái là Á hậu đã làm thay đổi hẳn cuộc sống của hai người. Bình An còn nhớ lại rằng trước cột mốc Phương Nga làm Á hậu, khi hai người đi với nhau thì anh thường đeo khẩu trang để giấu mặt và sau này ngược lại, đến lượt Phương Nga ngụy trang.

Nhưng rất may là cả Bình An và Phương Nga đều rất bản lĩnh, rất tin vào nửa kia nên dù cùng hoạt động trong showbiz, dù rất bận rộn với công việc thì cả hai vẫn không quên vun đắp tình cảm. Nhờ vậy mà bây giờ, họ đang là đôi vợ chồng son cực kỳ đáng yêu.

Tới đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, khán giả đặc biệt chú ý đến một thí sinh phải dừng chân ở Top 10: Doãn Hải My. Bên cạnh gương mặt khả ái, Doãn Hải My còn có một người cổ vũ cực đặc biệt: Cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Chàng cầu thủ nổi tiếng chăm chú ngồi dưới hàng ghế để theo dõi màn trình diễn của Doãn Hải My, chạy lên sân khấu tặng hoa và an ủi cô khi cuộc thi kết thúc.

Khi ấy, dù Đoàn Văn Hậu cùng Doãn Hải My chưa hề thừa nhận chuyện hẹn hò nhưng ai cũng hiểu họ đang là một đôi. Còn hiện giờ thì hai bên đã công khai tình cảm và thường xuyên khoe ảnh ngọt ngào. Doãn Hải My thường tới cổ vũ các trận đấu có Văn Hậu tham gia, ngược lại chàng cầu thủ cũng đồng hành cùng bạn gái trong các sự kiện.