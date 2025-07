Đâu chỉ phim hoạt hình hay phim hài, đến siêu anh hùng Marvel cũng nói tiếng Việt

HHT - Xu hướng lồng tiếng Việt cho phim chiếu rạp đang ngày càng bùng nổ và không chỉ dừng lại ở thể loại phim hoạt hình, phim hài.

Trong năm 2025 này, làn sóng lồng tiếng Việt cho phim chiếu rạp tới thời cực thịnh. Không chỉ có phim hoạt hình mà các phiên bản lồng tiếng xuất hiện dày đặc ở các phim người đóng, từ phim hài hước đến cả phim kinh dị. Thậm chí có những phim, số suất chiếu bản lồng tiếng còn nhiều hơn cả bản phụ đề truyền thống.

Và sắp tới, trào lưu lồng tiếng còn lan đến cả dòng phim siêu anh hùng. The Fantastic Four: First Steps (Bộ Tứ Siêu Đẳng: Bước Đi Đầu Tiên) chính là tác phẩm mở hàng của vũ trụ điện ảnh Marvel có bản lồng tiếng khi chiếu rạp ở Việt Nam. Phiên bản lồng tiếng được thực hiện bởi ê-kíp chuyên nghiệp nhằm bảo đảm chất lượng chuyển ngữ, diễn xuất giọng nói cũng như giữ nguyên tinh thần của bản gốc. Đây cũng chính là những người đã góp phần tạo nên thành công cho nhiều bản lồng tiếng Việt của phim Disney như Avatar: The Way of Water, Inside Out 2, Lilo & Stitch.

The Fantastic Four: First Steps giới thiệu gia đình đầu tiên của Marvel gồm Reed Richards/Quý Ông Siêu Đẳng, Sue Storm/Người Tàng Hình, Johnny Storm/Người Lửa và Ben Grimm/Người Đá. Vừa gánh vác vai trò của những siêu anh hùng, vừa gìn giữ sợi dây gắn kết gia đình, họ buộc phải hợp lực để bảo vệ Trái Đất khỏi Galactus, một vị thần ngoài hành tinh tàn độc khao khát nuốt chửng cả hành tinh và Sứ Giả bí ẩn của hắn là Người Bạc.

Galactus là thực thể vũ trụ có sức mạnh khủng khiếp - kẻ chuyên tiêu diệt các hành tinh để hấp thụ năng lượng sống. Phong cách tạo hình Galactus trong trailer được lấy cảm hứng từ thập niên 1960 nhưng mang nét hiện đại và hoành tráng, làm nổi bật quy mô đe dọa mang tính hủy diệt của nhân vật này. “Kẻ ăn hành tinh” dù chỉ xuất hiện thoáng qua trong các trailer của The Fantastic Four: First Steps vẫn khiến khán giả mong chờ, hứa hẹn tạo ra một trận chiến bùng nổ, mãn nhãn với Bộ tứ siêu đẳng.