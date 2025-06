Đấu Trường Gia Tốc tập 4: HURRYKNG giải mã thần sầu, Phương Anh Đào hóa thi sĩ

HHT - Trong tập 4 Em Xinh "Say Hi", bên cạnh những tiết mục trình diễn bùng nổ, fan còn thích thú “soi hint” của cặp đôi Tăng Duy Tân - Bích Phương.

HHT - Chỉ vừa lên sóng 4 tập, nhà sản xuất show Em Xinh "Say Hi" đã bất ngờ "đánh úp" khán giả khi công bố lịch tổ chức đêm concert đầu tiên vào tháng 9/2025.

HHT - Highlight tập 4 Em Xinh "Say Hi" mang đến sức nóng, sức ồn của dàn nghệ sĩ tham gia tranh tài ở Live stage 2. "Anh trai" JSOL khiến dàn mỹ nữ "không thấy vui trong lòng" khi tiết lộ lý do thực sự nhận lời mời tham gia chương trình.