Đầu tư nghìn tỉ nhưng "The Marvels" thua lỗ nặng, buộc Disney phải làm điều này

HHT - Dù được đầu tư cực khủng với một tham vọng mới của Marvel, "The Marvels" vẫn lỗ nặng tại phòng vé trên toàn thế giới, khiến Disney phải đưa ra quyết định đau lòng này.

Tiếp nối phần phim Captain Marvel từng đạt được doanh thu 1 tỷ đôla (24,2 nghìn tỷ đồng) vào năm 2019, The Marvels được kỳ vọng sẽ nối tiếp thành công phòng vé của người tiền nhiệm. Tuy nhiên, doanh thu hết sức khiêm tốn của phim tính đến thời điểm hiện tại lại khiến nhiều người thất vọng.

The Marvels kết thúc hành trình tại phòng vé chỉ với vỏn vẹn 197 triệu đôla (4,7 nghìn tỷ đồng), trong khi chi phí sản xuất của bộ phim này lên đến 273 triệu đôla (6,6 nghìn tỷ đồng). Điều này khiến phim thất bại thảm hại trong việc thu hồi vốn cho Marvel. Với doanh thu đáng thất vọng như trên, The Marvels đã trở thành phim MCU có doanh thu tệ nhất trong lịch sử của hãng. Trước đó, The Incredible Hulk (2008) là tác phẩm từng nắm giữ danh hiệu này là trong thời gian dài, với 264.8 triệu đôla (6,4 nghìn tỷ đồng).

Việc The Marvels thất bại tại phòng vé đã tạo ra những cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng phim vẫn ở mức ổn, đủ tính giải trí, và không đáng bị thua lỗ nặng đến thế.

Một số khác lại nhận xét đây sẽ hồi chuông cảnh tỉnh cho Marvel, nhắc nhở hãng phim rằng dù họ có một cộng đồng fan lớn mạnh, nhưng việc thất bại là điều tất yếu nếu họ tiếp tục cho ra mắt những bộ phim không chỉn chu.

Trong một thông báo với Variety, vì việc doanh thu thấp dần qua từng ngày của The Marvels, Disney tiết lộ hãng sẽ dừng việc báo cáo doanh thu ở phòng vé quốc tế cho bộ phim này.

Trên thực tế, việc The Marvels thất bại tại phòng vé là điều đã được dự đoán trước. Trong khoảng một tháng trước khi The Marvels ra mắt, Marvel chỉ quảng bá cho phim bằng các thước phim cũ của Captain Marvel trong Avengers: Endgame. Đặc biệt, nhà phát hành thậm chí bỏ bê các nhân vật khác, đẩy mạnh công tác truyền thông vào Flerken - một giống loài hành tinh khác có hình dáng chú mèo, từng gây ấn tượng với khán giả trong phần Captain Marvel đầu tiên.

Từ đó có thể thấy, số phận của The Marvels từ đầu đã được định sẵn. Phim thất bại trong việc thu hút khán giả ra rạp, hiệu ứng truyền miệng cũng bằng con số không vì nội dung phim nhạt nhòa. Điều duy nhất đọng lại trong khán giả dường như là phần after-credits, giới thiệu về sự xuất hiện của nhóm dị nhân X-Men sắp sửa gia nhập MCU.