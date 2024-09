Đây là người giúp "chồng quốc dân" HIEUTHUHAI thoát mác "bản sao G-Eazy"

HHT - Thời điểm "vụt sáng" tại King of Rap, phong cách thời trang HIEUTHUHAI gắn liền với danh xưng "bản sao G-Eazy". Nam rapper 9X sau đó có màn hợp tác với một stylist tạo ra cú chuyển mình đầy ấn tượng trong phong cách thời trang.

HIEUTHUHAI "một bước thành sao" nhờ lối rap love tình tứ, vẻ ngoài hào hoa nổi bật nhất dàn thí sinh King of Rap.

Ngoại hình là một trong những lợi thế lớn nhất của HIEUTHUHAI. Nam rapper 9X sở hữu hình thể săn chắc, chiều cao gần 1m8 cùng gương mặt điển trai. Diện mạo đào hoa của HIEUTHUHAI tại King of Rap chịu ảnh hưởng nhiều từ phong cách của "quý ông chất chơi" G-Eazy. Chủ nhân hit CUA "thuộc bài" từ kiểu tóc vuốt ngược slick-back cho tới combo phối đồ skinny jeans, áo khoác da, sơ mi họa tiết và giày chelsea boot.

Sau King of Rap, HIEUTHUHAI vẫn duy trì được sức nóng với nhiều hoạt động âm nhạc, giải trí nổi bật. Cùng với đó, nam rapper có bước chuyển biến trong phong cách thời trang đáng chú ý. Dễ dàng nhận thấy nhất, HIEUTHUHAI thăng hạng nhan sắc nhờ thay đổi gu ăn mặc và chuyển sang kiểu tóc ivy league có độ phồng, vuốt độc đáo hơn. Việc thay đổi giao diện này đã đưa HIEUTHUHAI vào thẳng trái tim các fangirl, được nhiều người gọi là "chồng quốc dân".

Cố vấn phong cách của HIEUTHUHAI thời điểm này là Nam Phùng. Stylist Nam Phùng có thời gian du học tại New Zealand, tốt nghiệp ngành Thiết kế Thời trang vào năm 2018. Anh từng đạt giải thưởng Top 3 The Next Fashion Influencers tại SR Fashion Awards 2022.

Nam Phùng là cái tên uy tín trong làng thời trang Việt. Danh sách khách hàng của nam stylist trải dài từ những ngôi sao có thâm niên hoạt động lâu năm trong showbiz như Sơn Tùng M-TP, Đen Vâu, Soobin Hoàng Sơn, Karik... cho tới lứa nghệ sỹ Gen Z như Wren Evans, GreyD, OgeNus, Pháp Kiều...

Nam Phùng là bạn trai của fashionista Quỳnh Anh Shyn. Cặp đôi có 5 năm bên nhau, từng cùng nhau tạo ra nhiều diện mạo "chấn động", lọt top mặc đẹp trong các lần tham dự Fashion Week.

"Bắt tay" với HIEUTHUHAI, các tín đồ thời trang nhận định Nam Phùng góp công lớn trong việc định hướng phong cách thời trang cá tính, hiện đại hơn cho nam nghệ sỹ.

Các bản phối của Nam Phùng dành cho HIEUTHUHAI có bảng màu đa dạng hơn. HIEUTHUHAI trông bắt mắt, trẻ trung trong các trang phục tông màu sáng như xanh dương, đỏ tươi. Ngay cả khi trở về với bảng màu tối, HIEUTHUHAI có sự mới mẻ nhờ chất liệu vải lưới, da sần cùng cách kết hợp phụ kiện sáng tạo.

Từ đây, HIEUTHUHAI "lọt mắt xanh" các thương hiệu thời trang xa xỉ sau thời gian ngắn "lên mainstream". Đồng hành cùng Calvin Klein, Louis Vuitton trong các sự kiện, lên bìa tạp chí, HIEUTHUHAI mang đến hình ảnh thanh lịch, cao cấp nhờ tư duy thẩm mỹ của stylist Nam Phùng.