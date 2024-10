Đến New Zealand đón bình minh mới: Cơ hội trở thành công dân toàn cầu

HHT - Với nhiều chính sách hỗ trợ du học sinh và chất lượng giáo dục ấn tượng, nhiều học sinh sinh viên quốc tế đã lựa chọn New Zealand làm “bến đỗ” du học. Tuy nhiên, chỉ nhiêu đó là chưa đủ để phản ánh toàn bộ mức độ đáng sống và lý tưởng của việc cất cánh đến New Zealand.

An toàn đến từ lòng tử tế và tình yêu thương

Năm 2002, New Zealand là nước đầu tiên trên thế giới luật hóa Bộ quy chế bảo trợ và chăm sóc sinh viên quốc tế. Bộ quy chế nhằm đảm bảo du học sinh có trải nghiệm tích cực và được hỗ trợ để đạt được mục tiêu, được chào đón, an toàn và chăm sóc thích hợp.

Tuy nhiên, Bộ quy chế chỉ là nền tảng cho sự an toàn và hạnh phúc của du học sinh. Bởi an toàn thật sự đến từ cách con người và đất nước New Zealand đối đãi với mỗi người đến đây bằng tất cả sự tử tế. Bạn Hữu Mi (học sinh trường Wellington Girl's College) chia sẻ: “Để tụi mình không cảm thấy cô đơn khi đi du học, các gia đình homestay có một quy định chung là cùng nấu cơm, cùng ăn tối, cả nhà chơi boardgame với nhau, cùng đi picnic hay leo núi cuối tuần. Sự kiện Chung kết World Cup nữ 2023 mình cũng được host là cô Amanda đưa đến sân vận động để xem và cổ vũ đó”.

Chị Quỳnh Anh (Thạc sĩ ngành Kinh doanh Quốc tế, Đại học Auckland) kể kỷ niệm được cảnh sát đưa về tận nhà: “Có lần chị đi về nhà lúc khoảng tám giờ tối. Khi đó đường hơi vắng nhưng từ trạm xe buýt thì chị chỉ mất ít thời gian để về tới nơi. Lúc đang đi thì có hai anh cảnh sát đến và hỏi tại sao chị lại đi một mình. Các anh nhất quyết phải đưa chị về nhà cho an toàn. Sau đó, họ gọi một xe cảnh sát khác, trong xe gồm một chị và một anh cảnh sát đến để hộ tống chị về tận cửa”.

New Zealand là một đất nước đa văn hóa, đa sắc tộc, đảo quốc Nam Bán cầu này không tồn tại sự phân biệt. Mỗi công dân đều tôn trọng sự khác biệt và không gian tự do riêng tư của nhau. “Khi học tại New Zealand, có một anh bạn cùng lớp mà anh chưa bao giờ biết mặt. Đó là vì bạn ấy luôn đội mũ bảo hiểm màu trắng che hết mặt, và thầy cô hoàn toàn tôn trọng điều đó”, anh Dave Quách (CEO công ty vải sợi Bảo Lân, cử nhân Kinh tế vĩ mô Đại học Massey) chia sẻ.

Môi trường học tập tại xứ sở Kiwi cũng không quá áp lực và cạnh tranh. Mỗi học sinh được khuyến khích học, sáng tạo và thể hiện theo đúng khả năng của mình. Trường học New Zealand chú trọng việc luyện tập thể dục thể thao, tham gia vào các hoạt động cộng đồng, hòa nhập vào thiên nhiên hùng vĩ và rộng lớn.

Cơ hội làm việc và trở thành công dân toàn cầu

Sau thời gian học tại New Zealand, sinh viên quốc tế có thể ở lại làm việc với post study work visa. Thị thực này cho phép người học được chọn ở lại và làm việc tại xứ sở Kiwi với thời hạn lên đến 03 năm (tùy thuộc vào cấp độ và khoảng thời gian học).

Chính sách định cư của New Zealand tương đối mở với các ngành nghề nằm trong Green List - danh sách những ngành nghề mà đảo quốc này đang thiếu hụt nhằm thu hút nguồn nhân lực có kỹ năng chuyên môn cao trên khắp thế giới. Người lao động có thể nộp đơn xin visa theo diện lao động có tay nghề cao (Skilled Migrant Category Resident Visa) với quy trình xét duyệt nhanh chóng, đơn giản hơn và có cơ hội được định cư lâu dài tại New Zealand.

Bên cạnh cơ hội định cư, New Zealand còn là bệ phóng để học sinh, sinh viên có thể làm việc trên toàn cầu.

Chị Hoa Đinh (Thạc sĩ loại Giỏi tại Đại học Waikato, từng làm việc cho PwC Việt Nam, Microsoft Singapore, Facebook Ireland và hiện tại là Google trụ sở chính châu u) cho biết nền giáo dục thực tiễn và sự đa văn hóa của New Zealand đã giúp chị nâng cấp những kỹ năng quan trọng của một công dân toàn cầu cũng như tư duy phản biện, cách quản lý thời gian và khả năng làm việc độc lập. Chị Hoa Đinh cho rằng nhờ bộ kỹ năng “VIP rồ” này, chị đã áp dụng ngọt xớt vào môi trường làm việc quốc tế.

Với anh Phạm Lý Sơn Tùng - người đã góp phần tham gia thực hiện kỹ xảo điện ảnh (VFX) cho nhiều dự án phim điện ảnh The Hobbit 3, War for Planet of the Apes, Alita: Battle Angel, Mortal Engine, Avengers: End Game…, điểm mạnh của chương trình giáo dục New Zealand là tập trung vào kỹ năng thực tế. Thay vì chỉ học lý thuyết trên giảng đường, sinh viên được thực hành liên tục. Chính điều này đã giúp anh có được kiến thức chất lượng và kỹ năng vững chắc.

Cẩm nang cho hành trình phát triển tương lai

