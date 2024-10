Đến New Zealand đón bình minh mới: Gỡ mọi băn khoăn, "say hi" cơ hội bứt phá

HHT - Sau TP.HCM, Ngày hội Giáo dục New Zealand 2024 chính thức "hạ cánh" tại Hà Nội, sẵn sàng gỡ rối cho teen và phụ huynh 7749 thắc mắc du học, làm việc tại xứ sở Kiwi.

Ngày hội Giáo dục New Zealand 2024 là sự kiện giáo dục lớn nhất trong năm được tổ chức bởi Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ), Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán New Zealand. Tại đây, buổi ra mắt ấn phẩm Đến New Zealand đón bình minh mới do Báo Tiền Phong, Hoa Học Trò và Cơ quan Giáo dục New Zealand cũng được thực hiện.

Cô Caroline Beresford - Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, ông Ben Burrowes - Giám đốc Cơ quan Giáo dục New Zealand khu vực châu Á và nhà báo Lê Minh Toản - Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong cùng thực hiện nghi thức khai mạc ngày hội và ra mắt ấn phẩm Đến New Zealand đón bình minh mới.

Bó hoa vốn được BTC chuẩn bị để dành tặng cho nhà báo Lê Minh Toản. Nhưng ông đã từ chối khéo và tặng lại cho cô Caroline Beresford vì ngày diễn ra sự kiện là ngày 20/10 - Ngày Phụ nữ Việt Nam. Cả hội trường vừa bất ngờ vừa "bật like" cho hành động tinh tế, nhanh nhạy của ông.

Không chỉ ký tặng ấn phẩm, cô Caroline Beresford và ông Ben Burrowes còn kiêm luôn nhiệm vụ tư vấn nhanh cho các độc giả của Đến New Zealand đón bình minh mới những thắc mắc nhỏ về xứ sở Kiwi. Cả hai đều không từ chối bất cứ câu hỏi hay lời ngỏ muốn chụp ảnh kỉ niệm của teen.

Chia sẻ với Hoa Học Trò, cô Caroline cho biết: "Khi bạn nói chuyện với bất kỳ chuyên gia tư vấn giáo dục nào ở đây hôm nay, họ sẽ cho bạn biết sinh viên nước ngoài yêu mến cộng đồng du học sinh tại Việt Nam thế nào. Các bạn ấy tỏa ra một nguồn năng lượng ấm áp, sự thân thiện và cả tò mò. Tới New Zealand, các du học sinh Việt Nam không chỉ học, mà còn tham gia vào mọi hoạt động của trường, kết bạn và điều tuyệt vời nhất chính là sự kết nối của họ với New Zealand".

Cô nói thêm về những chính sách hỗ trợ cho các du học sinh khi tới New Zealand và sau khi hoàn thành việc học: "Mọi trường đại học tại New Zealand đều đã ký một điều lệ cam kết hỗ trợ và chăm sóc từng sinh viên. Vì vậy, điều này không chỉ ăn sâu vào văn hóa của chúng tôi, mà còn trong quy định của các cơ sở giáo dục. Tới New Zealand, các bạn ấy sẽ không bị lạc lõng, các bạn ấy sẽ được quan tâm và nhận hỗ trợ trong suốt quá trình học".

"Chúng tôi nhận thấy sinh viên Việt Nam muốn ở lại New Zealand một thời gian. Và vì vậy, chúng tôi có một số cơ hội cấp thị thực làm việc khi bạn hoàn thành việc học, để các bạn có thể ở lại và làm việc trong vài năm, có thể trong lĩnh vực các bạn đã học, để các bạn có thể tận hưởng trọn vẹn những điều tuyệt vời trước khi về Việt Nam."

Từ sáng sớm, ngày hội đã đón hàng trăm bạn trẻ tới tham dự, chủ yếu là học sinh khối THCS, THPT. Không ít phụ huynh cũng có mặt để cùng tìm hiểu thông tin cùng con. Ngoài khu vực tư vấn chung, các bạn teen cũng lấp đầy những khu vực tư vấn riêng của 44 đại diện trường học đến từ New Zealand.

Ngày hội được nhận xét là "đỉnh nóc" hơn cả việc tra Google vì teen sẽ có cái nhìn rõ ràng, cụ thể nhất từ chính chuyên gia của các trường, được biết thêm về cuộc sống, con người tại quốc gia mình muốn bay tới.

Chị H.Yến - một "fan cứng" của nhà Hoa, nằm lòng tất cả các ấn phẩm về du học đã phát hành của báo. Chị Yến hiện đang chuẩn bị theo học hệ Thạc sĩ của trường Đại học Auckland (University of Auckland). Dù đã "chắc cốp" sẽ bay tới xứ sở Kiwi vào tháng 2 năm sau, chị Yến vẫn tới Ngày hội Giáo dục New Zealand 2024 để tìm hiểu thêm thông tin.

"Mình yêu bộ sách du học của Hoa Học Trò lắm nhé! Xong mình vừa được báo đỗ học bổng thì biết có cuốn 'Đến New Zealand đón bình minh mới' của nhà Hoa ra mắt. Thế là mình đặt luôn. Mình tranh thủ tới đây tìm booth của trường mình, hỏi kỹ hơn về khoa của mình và một vài hoạt động của trường mà mình có thể tham dự (cười). Được rồi, "nhả vía" cho các bạn cũng sẽ đỗ học bổng giống mình".

New Zealand là quốc gia nổi tiếng với sự coi trọng hạnh phúc và an toàn xã hội. Ấn phẩm Đến New Zealand đón bình minh mới sẽ cho độc giả cái nhìn cận cảnh để kiểm chứng cho câu nói trên. Đây là cuốn cẩm nang toàn diện về xứ sở Kiwi, được tạo nên bởi chính những "tiền bối" đã và đang học tập, làm việc tại đây. Đến New Zealand đón bình minh mới hiện có bán tại hệ thống các nhà sách FAHASA, Phương Nam, Tiền Phong… trên toàn quốc và trang thương mại điện tử Tiki, Shopee, TikTok Shop.

