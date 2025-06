"Dì" Anne không còn là CEO của Miss Universe, liệu ông Nawat có lên thay?

HHT - Miss Universe là cuộc thi nhan sắc có nhiều biến động lớn trong những năm gần đây. Mới nhất, bà Anne Jakkaphong Jakrajutatip đã chính thức từ chức khỏi tổ chức này. Fan sắc đẹp thắc mắc liệu ông Nawat, Chủ tịch tổ chức Miss Grand International có lên thay?

Miss Universe là cuộc thi nhan sắc có nhiều biến động lớn trong những năm gần đây. Vào khoảng cuối tháng 10, đầu tháng 11 năm 2022, ữ tỷ phú chuyển giới người Thái Lan Anne Jakkaphong Jakrajutatip, CEO của tập đoàn JKN Global Group, đã chính thức mua lại tổ chức Miss Universe với giá 20 triệu đô la Mỹ (khoảng gần 500 tỉ đồng).

Bà Anne đặt ra mục tiêu sẽ đạt doanh thu 32 triệu đôla (khoảng gần 800 tỉ đồng) vào năm 2025. Sở dĩ bà Anne tin vào khả năng sinh lời nhanh chóng của Miss Universe là vì rất nhiều nước ở khu vực châu Á, đặc biệt là các nền kinh tế mới nổi vẫn đang quan tâm các cuộc thi nhan sắc.

Ngày 23/1/2024, tập đoàn JKN Global Group tổ chức họp báo công bố chính thức bán 50% cổ phần của tổ chức Miss Universe cho tập đoàn Legacy Holding Group USA với trị giá 16 triệu USD (gần 400 tỷ VNĐ).

Tổ chức Miss Universe được phân chia thành hai công ty quản lý. Tập đoàn Legacy Holding Group USA có trụ sở chính tại Mexico, đại diện là ông Raul Rocha Cantu quản lý khu vực Bắc Mỹ và Nam Mỹ. Tập đoàn JKN Global Group có trụ sở chính ở Thái Lan, do bà Anne Jakrajutatip đại diện sẽ chịu trách nhiệm khu vực châu Á và các lục địa còn lại. Trụ sở chính của tổ chức Miss Universe đặt tại thành phố New York sẽ do tập đoàn JKN Global quản lý.

Tháng 4/2025, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) phạt JKN và bà Anne vì cung cấp thông tin sai lệch về việc bán MUO, đồng thời cấm bà giữ chức vụ điều hành trong các công ty niêm yết trong vòng 56 tháng.

Ngày 6/6/2025, bà Anne Jakrajutatip từ chức khỏi JKN. Hiện tại cổ đông lớn nhất của công ty này là ông Nawat - Chủ tịch tổ chức Miss Grand International, được cho là sẽ lên thay thế bà Anne. Tuy nhiên, chưa có thông báo chính thức nào về người kế nhiệm vị trí CEO của tổ chức Miss Universe. Ông Raul Rocha Cantú, đồng sở hữu MUO và hiện là Chủ tịch tổ chức được cho là sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc điều hành và tái cấu trúc tổ chức trong thời gian tới.