Đi tìm váy cưới đắt nhất của sao Việt: Cô dâu hào môn Midu vẫn thua một người

HHT - Nhiều người cứ ngỡ cô dâu hào môn Midu sở hữu mẫu váy cưới đắt giá nhất showbiz Việt nhưng hóa ra có nhiều người đẹp còn diện thiết kế có giá trị cao hơn nữa.

Trong hôn lễ vừa rồi, Midu gây trầm trồ khi diện váy cưới thuộc bộ sưu tập mới nhất của nhà mốt nổi tiếng Elie Saab. Mẫu váy có giá khoảng 660 triệu đồng, thực ra không phải thiết kế đắt giá nhất mà Midu đã mặc trong suốt hành trình cưới hỏi của mình.

Ở một bộ ảnh cưới chụp trong studio, cô dâu hào môn được khen lộng lẫy hết sức với bộ váy có giá 860 triệu đồng của một nhà thiết kế Việt Nam. Bộ váy có phần thân đính kết hàng trăm mét vải voan vô cùng cầu kỳ, giúp Midu như đang bồng bềnh trên đám mây hạnh phúc.

Tuy Midu liên tục diện trang phục đắt giá, nhưng vẫn chưa phải người nắm giữ kỷ lục “mặc váy cưới đắt nhất showbiz Việt”. Tính đến thời điểm này, Xoài Non vẫn là cô dâu sở hữu bộ váy gây choáng ngợp nhất về giá tiền.

Bộ váy mà Xoài Non mặc khi kết hôn với Xemesis cuối năm 2020 có giá trị lên tới 1,2 triệu đôla, ngày đó tương đương 28 tỷ đồng nhưng hiện giờ đã lên tới hơn 30 tỷ đồng. Lý do khiến bộ váy có mức giá đắt không tưởng vì may từ vải đính kết vụn kim cương, chưa kể còn gắn 6 viên kim cương cỡ lớn.

Showbiz Việt không có nhiều cô dâu diện váy cưới trị giá tiền tỷ, nên đến bây giờ mọi người vẫn nhớ đến bộ váy của Quỳnh Anh - vợ cầu thủ Duy Mạnh. Váy cưới của Quỳnh Anh đính tới 8.000 viên pha lê, riêng phần cổ áo đã cần đến 1000 viên để tạo vẻ lộng lẫy cho cô dâu. Thiết kế này lên tới 1 tỷ đồng, được xem là bộ váy cưới đắt nhất trong các nàng dâu của cầu thủ Việt Nam.

Mai Hà Trang cũng không kém cạnh trong đám cưới với Hà Đức Chinh. Bộ váy này đính tới 2.000 viên pha lê bé xíu, lấp lánh giúp Mai Hà Trang như tỏa sáng trên sân khấu. Và tất nhiên giá trị của bộ váy có chất liệu ngoại nhập, đính kết thủ công như thế này cũng khiến nhiều người giật mình, lên tới 650 triệu đồng.