Giới làm đẹp Hàn Quốc đang chuyển sang dùng sáp tẩy trang, là gì vậy?

HHT - Sáp tẩy trang (face balm), mặc dù không phải là bước đột phá của K-beauty, nhưng đang được coi là một bước thiết yếu trong quy trình làm sạch kép (double cleansing).

K-beauty thực sự đang là một viên ngọc quý trong làng làm đẹp, do những phương pháp và chế độ làm đẹp này có hiệu quả trên đa số làn da. Từ quy trình chăm sóc da 10 bước được đánh giá cao, cho đến khái niệm double cleansing (làm sạch kép) xuất phát từ Hàn Quốc, chúng ta đều có thể thấy được kết quả không thể chối cãi của những phương pháp ấy. Và nếu bạn đang tìm kiếm cách thức làm sạch sâu cho làn da thì những hộp sáp tẩy trang (face balm) Hàn Quốc chắc chắn nên nằm trong tầm ngắm của bạn.

Sáp tẩy trang tuy không phải là một sản phẩm đột phá nhưng được coi là một bước thiết yếu trong quy trình làm sạch kép. Trong đó chất tẩy rửa gốc dầu được sử dụng trước chất tẩy rửa gốc nước.

Các chuyên gia dành nhiều lời khen ngợi cho sáp tẩy trang vì chúng có thể đánh bay các bụi bẩn và phù hợp với hầu hết các loại da. Các loại sáp tẩy trang không chỉ phù hợp cho da khô mà còn có các công thức đặc biệt phù hợp cho da dầu và da hỗn hợp vì giúp kiểm soát dầu thừa.

Hơn nữa, trong danh sách thành phần của sáp tẩy trang thường có chứa dầu hạt cải, dầu cây trà, dầu hướng dương… giúp đảm bảo loại bỏ dễ dàng bụi bẩn và lớp trang điểm đậm mà không cần tẩy rửa mạnh, cũng như không làm mất đi lớp dầu tự nhiên của da. Kết cấu dạng kem giúp dễ dàng tan chảy khi thoa vào da, do đó làm giảm nhu cầu sử dụng miếng bông tẩy trang.

Thị trường làm đẹp có rất nhiều loại sáp tẩy trang để bạn lựa chọn. Tuy nhiên, nếu bạn yêu thích mỹ phẩm làm đẹp của Hàn Quốc thì không thể bỏ qua những thương hiệu như: Clean It Zero, Beauty of Joseon, Pyunkang Yul hay Numbuzin...

Thương hiệu làm đẹp đình đám Pyunkang Yul đã tạo ra một loại sáp tẩy trang trong suốt có tác dụng vừa làm sạch vừa làm dịu - và cũng là chính xác những gì làn da cần sau thời gian dài tiếp xúc với bụi bẩn trong không khí. Sau khi thoa lên da, nó sẽ chuyển thành một chất có kết cấu màu trắng sữa để bạn dễ dàng thoa trên bề mặt da.

Sáp tẩy trang của nhà Beauty of Joseon là một lựa chọn hiệu quả để loại bỏ lớp trang điểm và tạp chất trên khuôn mặt. Sau khi tiếp xúc với nước, chất sáp trong suốt sẽ tan chảy thành kết cấu giống như sữa, do đó bạn chỉ cần thoa đều khắp mặt chỉ với một muỗng nhỏ là đủ.

Khi nói đến các loại dầu tẩy trang đến từ Hàn Quốc, Clean It Zero của Banila Co là sản phẩm được những người đam mê vẻ đẹp Hàn Quốc yêu thích. Chúng có kết cấu nhẹ, giống như kem nhưng sau đó sẽ biến thành một chất khác có kết cấu sữa để dễ dàng thoa và mát-xa.

Được chiết xuất từ trà xanh và than củi, loại sáp này của nhà Numbuzin giúp làm sạch lỗ chân lông, lớp trang điểm và bụi bẩn vào cuối một ngày dài. Trà xanh làm thông thoáng lỗ chân lông bị tắc, đồng thời đặc tính kháng khuẩn của trà xanh sẽ giúp giảm viêm trong quá trình này. Do đó, có lẽ sản phẩm này sẽ phù hợp với các loại da nhạy cảm hơn.