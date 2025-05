Dịch Dương Thiên Tỉ - nam diễn viên trẻ nhất Trung Quốc có phim tranh giải tại Cannes

HHT - Với "Thời Đại Cuồng Dã", Dịch Dương Thiên Tỉ chính thức trở thành nam diễn viên trẻ nhất Trung Quốc có phim lọt vào danh sách tranh giải "Cành cọ vàng" tại Cannes, giải thưởng điện ảnh danh giá hàng đầu thế giới.

Vừa qua, Liên hoan phim Cannes lần thứ 78 đã công bố danh sách các tác phẩm tham gia hạng mục tranh giải Cành cọ vàng (Palme d’Or) - giải thưởng danh giá nhất của liên hoan phim. Trong số 22 bộ phim được lựa chọn, Resurrection (tựa gốc: Thời Đại Cuồng Dã) thu hút nhiều sự chú ý khi trở thành phim nói tiếng Hoa duy nhất góp mặt tại hạng mục này.

Với vai chính trong Resurrection, Dịch Dương Thiên Tỉ trở thành nam diễn viên trẻ nhất Trung Quốc có phim chủ diễn lọt vào danh sách tranh giải chính thức tại Cannes - một trong ba liên hoan phim lớn nhất châu Âu.

Resurrection do đạo diễn Tất Cống (Bi Gan) thực hiện. Sau khi hai tác phẩm trước là Đêm Cuối Cùng Trên Trái Đất và Trái Tim Mặt Trời Tan Vỡ lần lượt được chọn vào hạng mục Un Certain Regard (tạm dịch: Góc nhìn đặc biệt) và Phim ngắn, lần này Thời Đại Cuồng Dã là tác phẩm đầu tiên giúp anh góp mặt trong hạng mục tranh giải chính tại Cannes.

Tác phẩm mới dài 160 phút, lấy bối cảnh tương lai năm 2068 và mang màu sắc khoa học viễn tưởng. Phim theo chân một người phụ nữ (Thư Kỳ thủ vai) rơi vào trạng thái mộng mị kéo dài sau ca phẫu thuật.

Ở thế giới nửa tỉnh nửa mơ ấy, cô tình cờ phát hiện xác một người máy (Thiên Tỉ đóng) và bắt đầu kể cho nó những câu chuyện không hồi kết, khiến cảm xúc và nhận thức của thực thể này dần sống lại. Phim đào sâu những suy tưởng về ký ức, thời gian và bản ngã.

Bên cạnh Thời Đại Cuồng Dã, giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes năm nay cũng chứng kiến sự góp mặt của nhiều đại diện khác đến từ châu Á như A Pale View of Hills (Nhật Bản), Homebound (Ấn Độ), The Exit 8 (Nhật Bản) và Sons of the Neon Night (Hồng Kông), cho thấy dấu ấn ngày càng đậm nét của điện ảnh khu vực trên sân khấu quốc tế.

Resurrection (Thời Đại Cuồng Dã) sẽ được công chiếu lần đầu tiên tại Liên hoan phim Cannes thứ 78 vào ngày 22/5, dự kiến ​được phát hành tại thị trường nội địa vào nửa cuối năm 2025 hoặc đầu năm 2026.