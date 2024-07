Diễn giả Ngọc Vân khai phá kỹ năng lãnh đạo cho teen với bộ 4 nguyên tố bí mật

HHT - Trong buổi huấn luyện thứ sáu của Thử Thách Kim Cương 2024, các bạn thí sinh đã được học những bí quyết để trở thành một thủ lĩnh toàn năng trong thời đại mới với chị Bành Phạm Ngọc Vân - Giám đốc Thị trường Việt Nam, Cơ quan Giáo dục New Zealand.

“Bắt mạch” nguyên tố thiên hướng của Gen Z

Là một thủ lĩnh với nhiều năm kinh nghiệm làm việc và lãnh đạo tại các cơ quan của Singapore và New Zealand, chị Ngọc Vân đưa ra định nghĩa: “Thủ lĩnh là người có khả năng hiểu, điều phối, dẫn dắt, và kết nối các thành viên của mình. Tuy nhiên, trước khi lãnh đạo được người khác, chúng ta phải lãnh đạo được bản thân. Và quá trình lãnh đạo bản thân cần bắt đầu bằng việc nhận diện mình là ai. Đó chính là bí mật của các thủ lĩnh!".

Để giúp các “viên kim cương” nhà Hoa nhận diện được bản thân mình, chị Ngọc Vân đã cùng các bạn tìm hiểu qua “bản đồ tính cách” đã được các chuyên gia phát triển và chứng minh khoa học. Công cụ này sử dụng các yếu tố tự nhiên, bao gồm Đất, Nước, Lửa, Khí, để giải thích về thiên hướng của chúng mình.

Các bạn thuộc nguyên tố Đất thường sẽ quyết đoán và kiên trì với mục tiêu của mình, còn các teen hệ Nước thì lại rất bao dung và hay quan tâm đến cảm xúc của người khác. Gen Z thuộc nguyên tố Khí thì rất tỉ mỉ và logic, còn nếu “về đội” nguyên tố Lửa thì các bạn sẽ rất giỏi truyền cảm hứng và nói về tương lai. Chị Ngọc Vân tiết lộ rằng các bạn thí sinh Thử Thách Kim Cương 2024 là một trong những bạn trẻ đầu tiên ở Việt Nam được trải nghiệm “bản đồ tính cách” này đó!

Mỗi người trong chúng ta chính là một viên rubik với nhiều màu sắc khác nhau. Nếu không thể nhận ra mình có bao nhiêu màu, Gen Z sẽ không biết nên bắt đầu sắp xếp từ đâu để phát triển bản thân đúng cách.

Chị khẳng định: “Các bạn cần biết mình là ai, thích và ghét điều gì, để quản lý bản thân hiệu quả. Khi đã nhận diện và quản lý được bản thân, chúng ta sẽ có “bàn đạp” để phát triển chính mình”.

“Mở khóa” vô vàn kỹ năng cần thiết

Sau khi tìm hiểu được về bản thân, bạn sẽ dễ dàng định hướng con đường phát triển cá nhân của mình và trau dồi các kỹ năng cần thiết sao cho phù hợp. Với kỹ năng quản lý thời gian, chị Ngọc Vân chia sẻ rằng, tùy vào thiên hướng và tính cách, mỗi nguyên tố sẽ lựa chọn công cụ khác nhau như Ma trận Eisenhower, phương pháp Podomoro hay Kanban để sắp xếp độ ưu tiên của công việc, cũng như “sạc pin” giữa những lúc làm việc để phát huy được hiệu quả cao nhất.

Theo chị, khi đã “chốt đơn” được bản thân mình là ai, các bạn sẽ không bị peer pressure - áp lực đồng trang lứa trước vô vàn những profile “con nhà người ta” trên mạng xã hội hiện nay. Chị động viên các bạn trẻ: “Đừng lấy trailer của người ta để so với behind the scenes của mình. Mình chỉ cần biết là bản thân đang đi đúng hướng phát triển mong muốn là được rồi!”.

Đội nhóm thành công là khi có cả bốn nguyên tố

Hiểu được bản thân mình, các thủ lĩnh toàn năng có thể học cách đọc vị tính cách, cách giao tiếp, và phương pháp làm việc với các “nguyên tố tính cách” khác nhau.

Ví dụ như, các bạn nguyên tố Nước thích những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng và tinh tế, các teen hệ Đất thì mê những lời khuyên thực tế. Hội nhà Lửa lại thích được khen ngợi về ý tưởng, sự sáng tạo, còn các Gen Z hệ Khí thì thích cách giao tiếp rõ ràng và minh bạch.

Những thủ lĩnh “tập sự” hoàn toàn có thể luyện tập cách giao tiếp với những nhóm nguyên tố khác nhau hằng ngày qua những cuộc trò chuyện với gia đình và bạn bè. Chị Ngọc Vân dí dỏm nói: “Các bạn có thể áp dụng “bản đồ tính cách” này để cưa đổ crush hoặc thuyết phục ba mẹ một việc gì đó”.

Cuối buổi học, chị Ngọc Vân đã kể lại câu chuyện vì sao các quốc gia trên thế giới đang khuyến khích phe “kẹp nơ” tham gia vào nhóm ngành STEM. Khi một sản phẩm, ví dụ như xe hơi, được tạo ra bởi một đội nhóm không có các bạn nữ, thiết kế và tính năng của sản phẩm sẽ chỉ phù hợp với một phần của xã hội.

Tương tự, khi lãnh đạo đội nhóm, nếu chỉ có một nguyên tố, chúng mình sẽ không có những góc nhìn khác biệt để đưa ra cách giải quyết vấn đề toàn diện hơn. Từ đó, chị Ngọc Vân đưa ra thông điệp: “Không có nguyên tố nào xuất sắc hơn các nhóm còn lại. Mỗi người trong chúng ta chỉ có một góc nhìn, chỉ khi có thể hợp sức lại thì mới tạo ra một tầm nhìn hoàn chỉnh”.

Thử Thách Kim Cương là cuộc thi tìm kiếm và phát triển các tài năng tương lai của lĩnh vực báo chí - truyền thông thường niên của Báo Hoa Học Trò. Hãy cập nhật thông tin mới nhất về cuộc thi trên báo Hoa Học Trò phát hành ngày 1 và 15 hằng tháng, website hoahoctro.vn, facebook.com/ThuThachKimCuong và kênh TikTok Thử Thách Kim Cương nhé!