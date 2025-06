Điền Hi Vi, Trương Lăng Hách có thái độ lạ khi quảng bá phim mới “Trục Ngọc”

HHT - Thường thì các diễn viên khi quảng bá phim sẽ rất vui vẻ thân thiện với nhau nhưng Điền Hi Vi và Trương Lăng Hách thì khác. Nhìn vào phản ứng của hai người mà netizen đều tò mò không biết có chuyện gì xảy ra khi quay phim Trục Ngọc.

Sự kiện chiêu thương Tencent ngày 23/6 quy tụ dàn ngôi sao đông đảo xuất hiện để quảng bá phim mới. Cặp đôi nào cũng lộ diện đầy vui vẻ, có nhiều hành động tình cảm ngoại trừ Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi. Hai người giới thiệu phim cổ trang Trục Ngọc nhưng nhiều netizen than thở rằng cứ ngỡ họ đang đóng phim “Ly Hôn”.

Suốt cả sự kiện, hai người đứng cách xa nhau, mỗi người nhìn về một hướng với biểu cảm lạnh lùng, khó chịu. Khi trò chuyện với MC, dù Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi vẫn tương tác với nhau nhưng ai cũng thấy họ đang cố làm cho xong nhiệm vụ, còn không cố gắng tỏ vẻ dễ thương thân thiện để khán giả thấy hai diễn viên đẹp đôi, ăn ý mà muốn xem phim. Nhiều netizen nhận xét, nhìn Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi cứ như một cặp đôi đang ghét nhau cực độ và chuẩn bị báo tin chia tay.

Chẳng cần chờ đến sự kiện vừa rồi, tin đồn Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi mâu thuẫn đã râm ran từ khi phim Trục Ngọc đóng máy và hai diễn viên chính không hề chụp ảnh chung. Rồi hai bên còn công khai chỉ trích đối phương, Điền Hi Vi phàn nàn fan của Trương Lăng Hách chê bai công kích cô, Trương Lăng Hách thì tiết lộ Điền Hi Vi bỏ buổi quay để đi dự sự kiện khiến anh phải đóng với diễn viên thế thân. Trương Lăng Hách với Điền Hi Vi cũng bị cho là tranh giành phiên vị, ai cũng muốn đứng đầu để chứng tỏ mình quan trọng nhất phim.

Dù chưa biết Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi có mâu thuẫn gì thì cả hai vẫn bị chê là thiếu chuyên nghiệp, để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến bộ phim chung. Bởi chẳng có ai muốn xem một phim ngôn tình mà hai diễn viên chính ghét bỏ nhau ra mặt.