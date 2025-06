Điều khác lạ của bộ váy dạ hội Hoa hậu Ý Nhi mặc ở Chung kết Miss World 2025

HHT - Nhiều khán giả đã để ý thấy bộ váy dạ hội của Hoa hậu Ý Nhi trong đêm Chung kết Miss World 2025 có điểm khác lạ so với trang phục mà nàng hậu từng giới thiệu.

Trước khi lên đường tham gia Miss World 2025 tại Ấn Độ, Hoa hậu Ý Nhi đã trình diễn hai bộ váy dạ hội mà cô dự định mặc trong đêm Chung kết. Thiết kế đầu tiên có màu xanh dương đặc trưng của Miss World, được lấy cảm hứng từ hiện tượng cực quang khi bầu trời và mặt nước giao hòa. Phần đuôi váy xếp tầng như sóng biển chồng lên nhau chính là điểm nhấn giúp Ý Nhi uyển chuyển trong mỗi bước đi.

Bộ váy còn lại có phom dáng đuôi cá khoe đường cong người mặc, thân trên được đính kết pha lê tạo hiệu ứng lấp lánh, đuôi váy voan mềm mại nhìn đầy bay bổng, nhẹ nhàng rất hợp với phong cách của Hoa hậu Ý Nhi.

Và đến đêm thi quan trọng nhất Miss World 2025, đại diện Việt Nam đã chọn thiết kế thứ 2 - bộ váy có tên Garden of Eden (Vườn Địa đàng). Nhưng khi so sánh trang phục mà Hoa hậu Ý Nhi mặc trong đêm Chung kết ở Ấn Độ và ở buổi send off tại Việt Nam, netizen đã nhận ra nhiều điểm khác lạ.

Đó là thân váy được đính kết nhiều hơn, gần như phủ kín trang phục chứ không thưa thớt như thiết kế gốc, nhờ vậy mà bộ váy nhìn lấp lánh và bắt mắt hơn trên sân khấu.

Đuôi váy cũng thay đổi rất rõ, nếu như bộ váy ban đầu có màu xanh rất nhạt gần như trắng thì bộ váy chính thức lại có hiệu ứng ombre, pha trộn khéo léo giữa các tone xanh da trời. Nhờ đó, Hoa hậu Ý Nhi nổi bật hơn, mỗi bước đi tạo cảm giác bồng bềnh như đang ở trên đám mây.

Netizen khen ngợi NTK đã chỉnh sửa lại bộ váy gốc giúp Hoa hậu Ý Nhi xinh đẹp, lộng lẫy hơn trên sân khấu. Từ phần vai áo đính hoa tinh xảo đến đuôi váy thanh thoát bay bổng đều tôn lên sắc vóc của đại diện Việt Nam nên nàng hậu không hề bị lép vế khi đứng giữa dàn mỹ nhân.