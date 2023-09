Doãn Hải My - hôn thê của cầu thủ Đoàn Văn Hậu là một cô gái "tài sắc vẹn toàn"

HHT - Từng lọt Top 10 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 và danh hiệu Người đẹp Tài năng, Doãn Hải My - hôn thê của cầu thủ Đoàn Văn Hậu được nhận xét là chuẩn “tiểu thư Hà thành” với ngoại hình và học thức xứng với câu nói “tài sắc vẹn toàn”.

Thời điểm vừa xuất hiện với tư cách thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, Doãn Hải My đã “gây bão” với những bức ảnh dự thi xuất sắc. Cô nàng được nhận xét là nhân tố mới cực kỳ chất lượng của cuộc thi năm đó.

Sở hữu chiều cao 1m73, nổi tiếng với vòng eo siêu nhỏ - chỉ 55cm, Hải My tiết lộ cô đi tập gym từ năm lớp 10 và vẫn thường xuyên duy trì tập luyện cho đến nay. Hải My biết chơi piano chuyên nghiệp từ nhỏ, các môn nghệ thuật như hát, vẽ, múa đều là sở trường của cô nàng. Thành tích học tập của Hải My cũng cực kỳ đáng nể với 12 năm liền đạt học sinh Giỏi, thủ khoa Văn 3 năm cấp Ba, điểm IELTS 7.0.

Bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, lọt Top 10 và danh hiệu Người đẹp Tài năng, Doãn Hải My vẫn chăm chỉ theo đuổi nghệ thuật. Cô nàng trở thành cái tên hot trong showbiz Việt khi liên tục được mời chụp ảnh quảng cáo, dự event và làm giám khảo cho các cuộc thi nhan sắc cho sinh viên.

Hải My thành thạo tiếng Anh, nói được tiếng Trung và mới tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội. Đoàn Văn Hậu từng tiết lộ Doãn Hải My đạt điểm 10 tuyệt đối khóa luận tốt nghiệp trường Luật.

Sau màn cầu hôn của cầu thủ Đoàn Văn Hậu với người đẹp Hà thành, cặp đôi đang là cái tên được chú ý nhất nhì giới truyền thông.