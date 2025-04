Đoàn viên thanh niên tích cực tham gia hoạt động mừng 50 năm Giải phóng miền Nam

HHT - Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, đoàn viên thanh niên cả nước tích cực tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đoàn thanh niên - Hội Liên hiệp Phụ nữ - Công đoàn cơ sở phường Đa Kao (Quận 1, TP.HCM) phối hợp cùng Đoàn phòng Cảnh sát Cơ động - Công an TP.HCM tổ chức khánh thành công trình bích họa “Việt Nam tươi đẹp” thứ 19 và Công trình “Tuyến đường cờ Tổ quốc”. Đây là công trình nghệ thuật đặc biệt hướng tới chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 80 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam, 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nơi thực hiện công trình là vị trí trọng điểm, vẽ trên bức tường và treo cờ phía trước Phòng Cảnh sát cơ động, trải dài trên 2 tuyến đường trung tâm là Đinh Tiên Hoàng và Nguyễn Thị Minh Khai, nằm trong khu vực diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và đồng thời là 2 tuyến đường tập trung nhiều khách quốc tế, các đoàn khách đến thăm và làm việc tại thành phố.

Thực hiện hơn 600 mét cờ với tổng trị giá vận động là 8.000.000 đồng, đây là công trình mang tính biểu tượng, góp phần nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, về ý nghĩa thiêng liêng của quốc kỳ và trách nhiệm gìn giữ hình ảnh đất nước.

Chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025); Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), Đoàn trường THPT Ba Chúc (An Giang) đã tích cực tham gia Lễ ra quân tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng đô thị văn minh do Huyện Đoàn Tri Tôn tổ chức tại Di tích cấp quốc gia Khu di tích lịch sử nhà mồ Ba Chúc.

Buổi lễ ra quân có sự tham gia của hơn 70 đoàn viên thanh niên của Đoàn trường và thành viên Hoa Phượng Đỏ, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, trách nhiệm với cộng đồng. Các bạn trẻ đã tham gia làm vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị tại các tuyến đường chính trung tâm thị trấn Ba Chúc, Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ và các Di tích cấp quốc gia: Chùa Tam Bửu, chùa Phi Lai, nhà mồ Ba Chúc.

Bên cạnh đó, các bạn đoàn viên thanh niên còn tham gia trồng 2.000 cây xanh tại các khu vực thuộc Khu di tích lịch sử chùa Tam Bửu, chùa Phi Lai, nhà mồ Ba Chúc, góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Thông qua hoạt động lần này, đoàn viên thanh niên nhà trường không chỉ thể hiện vai trò tiên phong trong phong trào thanh niên tình nguyện vì cộng đồng, mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập dân tộc.