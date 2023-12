Độc lạ xứ Kim chi: Hộp mì khổng lồ khiến giới trẻ ráo riết truy lùng tới "cháy hàng"

HHT - Mì hộp nghe có vẻ quen thuộc nhưng mì hộp phiên bản siêu to khổng lồ liệu bạn đã từng thử?

Mới đây, tại Hàn Quốc, hộp mì phiên bản siêu to khổng lồ vừa ra mắt đã nhanh chóng "cháy hàng", khiến người tiêu dùng "săn lùng" ráo riết mới có thể mua được.

Sản phẩm mì hộp siêu to khổng lồ này được bày bán ở chuỗi cửa hàng tiện lợi GS25 tại Hàn Quốc. Nó có 2 phiên bản là mì tương đen và mì kim chi. Hương vị không quá đặc biệt so với các bản mì thông thường, nhưng vì ngoại hình lạ và to quá khổ của mình mà loại mì này trở thành trào lưu mới.

Về kích thước, hộp mì có chiều rộng và chiều dài lần lượt là 27,8cm và 33,5cm, lớn hơn cả một tờ giấy A4. Mỗi hộp có giá là 8.500 won (hơn 156K đồng), với khối lượng là 729g, gấp 8,5 lần so với hộp mì thông thường.

Được biết, mỗi hộp mì là suất ăn dành cho từ 4 đến 5 người ăn. Đặc biệt với những tín đồ mê ăn mì thì sản phẩm này đích thị là "chân ái". Với những bữa tiệc đông thành viên hay các buổi camping thì hộp mì siêu to khổng lồ càng phát huy được ưu điểm, chỉ với một lần pha là cả hội cũng có thể cùng thưởng thức.

Không chỉ khiến giới trẻ xứ Kim chi "phát cuồng", nhiều netizen Việt cũng đã “lặn lội” sang xứ Hàn trải nghiệm mì hộp version đặc biệt này. Ngoài ra, nhiều bạn trẻ khi ghé thăm Hàn Quốc cũng lựa chọn hộp mì siêu to khổng lồ về làm quà cho người thân, bạn bè bởi sự mới lạ, ấn tượng.