Đội chiến thắng Sinh Viên Thế Hệ Mới: Để không còn người khiếm thính bị bỏ lại phía sau

HHT - Cả ba đội lọt vào trận chung kết Sinh Viên Thế Hệ Mới 2024 đều rất tài năng, mang đến những dự án đầy ý nghĩa. Nhưng ai cũng thấy Signbysign giành chiến thắng một cách xứng đáng vì câu chuyện cảm động phía sau.

Chung kết cuộc thi Sinh Viên Thế hệ mới 2024 là cuộc cạnh tranh gay gắt giữa ba dự án đầy ý nghĩa, có thể áp dụng vào thực tế. Dự án SignbySign của trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội được thiết kế nhằm chuyển đổi ngôn ngữ ký hiệu thành văn bản hoặc giọng nói.

Sinh viên trường ĐH Bách Khoa, ĐHQG TP.HCM đã tạo nên sự đột phá với dự án Aloi - một loại màng bọc thực phẩm thân thiện với môi trường được làm từ nha đam. Dự án Tell Me do đội sinh viên trường Đại học Y Hà Nội phát triển là một nền tảng tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe tinh thần dành riêng cho người nhà bệnh nhân.

Trải qua ba vòng thi căng thẳng để thể hiện sự sáng tạo và khả năng truyền đạt thông điệp dự án một cách ấn tượng, dự án SignBySign của các bạn Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội đã giành giải nhất. Ngay từ những vòng thi đầu tiên, SignBySign đã gây ấn tượng mạnh mẽ với Ban giám khảo và khán giả bởi tính nhân văn sâu sắc và tiềm năng ứng dụng cao. Đội thi đã dày công nghiên cứu, khảo sát thực tế để hiểu rõ những khó khăn mà người khiếm thính gặp phải trong cuộc sống, từ đó phát triển câu lạc bộ hỗ trợ họ giao tiếp, học tập và hòa nhập cộng đồng.

Với thông điệp Thanh âm từ trái tim - Kết nối mọi tâm hồn, dự án đã phải vượt qua vô vàn những khó khăn ngay từ khi bắt đầu hành trình với những tranh cãi trong chính nội bộ, thậm chí phải tranh vé vớt trong trận Ngược Dòng để có mặt trong trận chung kết này. Nhưng mỗi khó khăn đều đã tăng thêm sức mạnh cho dự án, để các thành viên trong đội thực hiện ước mơ xây dựng cộng đồng người trẻ sử dụng ngôn ngữ ký hiệu, nơi không còn người khiếm thính bị bỏ lại phía sau.