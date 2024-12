Đổi vòng Concert D-3 ATSH: Khán giả khen sự nhanh chóng, gặp kiếp nạn "bãi gửi xe"

HHT - Sau khi bảng nội quy mới của Concert D-3 ATSH được cập nhật, khán giả cho biết đã đến check-in từ sáng sớm để đổi vòng tay tham dự concert.

Vào sáng nay, đông đảo khán giả tham gia Concert D-3 ATSH tại Hà Nội đã cập nhật tình hình đổi vòng và vé trên nền tảng Threads, đồng thời cho biết họ đã có mặt tại địa điểm tổ chức rất sớm để thực hiện việc check-in đổi vòng tay.

Mặc dù thông tin về việc đổi vòng vé được cập nhật khá “sát nút”, gây không ít lo lắng cho khán giả, nhưng phần lớn khi đến nơi đều tỏ ra hài lòng và dành nhiều lời khen ngợi cho ê kíp tổ chức chương trình. Một số fan chia sẻ thủ tục đổi vé diễn ra nhanh chóng, suôn sẻ và không tốn nhiều thời gian. Đặc biệt, khi đổi vòng còn được nhận các phúc lợi hấp dẫn khiến họ càng “ưng bụng” hơn.

Trước đó, thông tin về việc đổi vòng và vé gây xôn xao vào ngày 3/12, khi Anh Trai "Say Hi" chính thức công bố quy định mới cho đêm concert D-3. Trong đó có một điều lệ cho thấy thủ tục check-in nghiêm ngặt hơn rất nhiều so với các concert trước.

Thủ tục check-in được chương trình trình bày rất chi tiết trên fanpage chính thức, với những yêu cầu khắt khe về điều kiện tham gia concert hợp lệ. Một trong những quy định đáng chú ý là: Khán giả phải đeo đúng vòng tay suốt sự kiện, xuất trình vé bất cứ lúc nào, và mỗi vé chỉ được cấp một vòng tay duy nhất. Điều này khiến nhiều người tham gia phải chú ý kỹ lưỡng để tránh gặp phải vấn đề rủi ro như mạo danh vé và lừa đảo.

Nguyên nhân là do tình trạng mua bán lại vé ngày càng nhiều và có những hạng vé bị đôn lên giá "ngất ngưỡng" khiến dân tình bất lực. Việc chuyển đổi hình thức từ vé điện tử sang kết hợp vòng tay nhằm giảm thiểu tình trạng trên.

Đồng thời ê kíp cũng đưa ra quy định khắt khe: Toàn bộ vé trong cùng một đơn hàng phải được đổi thành vòng tay cùng một lúc, không thể đổi riêng lẻ từng vé. Điều này đồng nghĩa với việc những ai trót mua lại vé lẻ tách từ đơn hàng nhiều vé trước đó có nguy cơ không thể đổi vé và tham gia sự kiện.

Ngoài ra, quy trình check-in còn bao gồm việc nhận diện khuôn mặt và có thể phải xuất trình giấy tờ tùy thân. Đây là các biện pháp chương trình sử dụng nhằm hạn chế tình trạng lợi dụng, lừa đảo, và đảm bảo sự công bằng cho tất cả khán giả tham gia sự kiện.