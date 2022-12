Đón Giáng sinh 2022: Gia đình Dương Khắc Linh, Võ Hạ Trâm không hẹn cùng đi Đà Lạt

HHT - Noel 2022, Đà Lạt "không hẹn" mà bất ngờ trở thành điểm dừng chân cuối năm của cả 3 gia đình Dương Khắc Linh, Võ Hạ Trâm và "Ốc" Thanh Vân.

Mới đây, vợ chồng Dương Khắc Linh - Sara Lưu cùng hội bạn thân đã có chuyến du lịch lên Đà Lạt để tận hưởng kỳ nghỉ Giáng sinh. Đây là chuyến du lịch "phượt" đầu tiên của cặp đôi, nhóm bạn đã thuê xe để di chuyển đến Đà Lạt sau đó thuê một căn villa nhỏ view đồi thông. Vợ chồng Dương Khắc Linh và bạn bè đã tham quan những cảnh đẹp tại thành phố ngàn hoa, tham gia trò chơi đu dây vượt thác và cùng nhau chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật nhỏ cho một người bạn.

Võ Hạ Trâm đã chia sẻ loạt khoảnh khắc "tươi như hoa" của mình với "công chúa nhỏ" tại Đà Lạt. Theo đó, nữ ca buổi biểu diễn ở "thành phố sương mù" nên đưa con gái theo cùng để tranh thủ vừa "chạy show", vừa dành thời gian thư giãn, nghỉ dưỡng cùng con.

Trà My Idol vừa có chuyến "vi vu" Ba Vì (Hà Nội) cùng hai cậu con trai của mình. Nếu như nhóc tỳ Hayden khiến netizen cười nghiêng ngả với loạt khoảnh khắc "khó đỡ" trong chuyến du lịch thì anh hai Harry nhận "bão like" vì càng lớn càng đẹp trai. "Một kỳ nghỉ được tiếp đầy năng lượng với thiên nhiên và đồ ăn ngon" - Trà My Idol chia sẻ trên trang cá nhân.