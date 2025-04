Động đất mạnh ở Thổ Nhĩ Kỳ: 151 người bị thương do nhảy từ các tòa nhà xuống

HHT - Rất nhiều người đã hoảng loạn khi trận động đất mạnh 6,2 độ xảy ra ở gần Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Mặc dù sau đó không có thiệt hại nào lớn về vật chất nhưng lại có tới 151 người bị thương, phải nhập viện do nhảy từ các tòa nhà cao tầng xuống trong lúc hốt hoảng. Đây thực sự là khía cạnh nguy hiểm của các thiên tai: Khiến con người sợ hãi và có những hành động thiếu sáng suốt.

Một trận động đất mạnh 6,2 độ đã xảy ra ở gần Istanbul, thành phố lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ với dân số gần 16 triệu người. Tại Istanbul, người dân cảm nhận chấn động khá mạnh, nên rất nhiều người sợ hãi, hốt hoảng, đặc biệt là trong bối cảnh trên thế giới gần đây có nhiều động đất.

Trận động đất này xảy ra lúc 12h49’ trưa (giờ địa phương, là 16h49’ ngày 23/4 theo giờ Việt Nam). Tâm chấn ở Silivri, cách Istanbul 80 km về phía Tây, theo cơ quan thảm họa của Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD), thông tin được đăng trên trang Al Jazeera. Một số nguồn tin khác, như trên trang Sky News, viết rằng tâm chấn cách Istanbul chỉ 40 km, ở biển Marmara, theo Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS).

Tính đến sáng nay, các nhà chức trách địa phương cho biết không có thiệt hại gì nghiêm trọng. Tuy nhiên, 151 người đã bị thương và phải nhập viện do “nhảy từ trên cao xuống”, mà cụ thể là nhảy từ các tòa nhà xuống, do “hoảng loạn”, theo cơ quan chức năng địa phương. Trong đó, có một người nhảy từ ban-công xuống, theo kênh tin tức của Thổ Nhĩ Kỳ TGRT. Cũng may là không người nào bị thương nghiêm trọng.

Theo AFAD, trước khi trận động đất mạnh xảy ra, đã có tiền chấn (động đất nhẹ xảy ra trước trận động đất chính) mạnh 3,9 độ vào lúc 12h13’. Sau trận động đất chính thì có một số dư chấn, mạnh nhất là 5,3 độ.

Đây là video một người dân ở Istanbul nhảy từ trên cao xuống khi động đất xảy ra:

Động đất xảy ra tình cờ đúng vào ngày nghỉ lễ ở Thổ Nhĩ Kỳ, rất nhiều trẻ em được nghỉ học và nhiều người ra phố chơi. Vì vậy, tình trạng hoảng loạn diện rộng đã diễn ra. Sau đó, nhiều người tập trung ở các khu vực rộng rãi, không dám lại gần các tòa nhà cao. Một số người dựng lều luôn ở công viên.

Dù đây là trận động đất mạnh nhất ảnh hưởng đến Istanbul trong những năm gần đây, nhưng thực ra Thổ Nhĩ Kỳ phải chịu động đất khá thường xuyên do nằm trên 2 đứt gãy lớn. Trận động đất 7,8 độ vào tháng 2/2023 và một trận động đất mạnh tiếp sau đó đã khiến 53.000 người thiệt mạng, hàng trăm ngàn tòa nhà bị phá hủy hoặc hư hại ở đất nước này.

*Lưu ý: KHÔNG nhảy từ nhà cao tầng xuống khi có động đất, vì nguy cơ bị thương hoặc thiệt mạng do việc này còn cao hơn nhiều so với việc ở yên tại chỗ và thụp xuống - nấp - bám chặt.