Đông Nhi mừng sinh nhật con gái bằng bộ ảnh gia đình hạnh phúc nhưng fan lại nhắc nhở điều này

HHT - Mừng sinh nhật 2 tuổi của "công chúa nhỏ" Winne, Đông Nhi và Ông Cao Thắng khiến dân tình xuýt xoa khi chia sẻ bộ ảnh gia đình kèm lời chúc ngọt ngào gửi đến con gái. Thế nhưng, nữ ca sĩ lại bị người hâm mộ nhắc nhở một điều.

Ngày 26/10 là sinh nhật 2 tuổi của Winnie - nhóc tỳ nhà Đông Nhi và Ông Cao Thắng. Từ bé "Chuột vàng" chào đời với cân nặng hơn 3 kg, Winnie nay đã lớn với ngoại hình xinh xắn, tính cách lanh lợi và thường cùng bố mẹ đi quay quảng cáo.

Đông Nhi chia sẻ trên trang cá nhân: "Vậy là thêm một năm nữa được nhìn thấy cục bông nhỏ này quấn quýt bên ba mẹ. Tròn 2 tuổi, mẹ mong Winnie luôn khỏe mạnh, bình an và cười thật nhiều mỗi ngày bên gia đình. Mẹ yêu con gái nhiều lắm". Ông Cao Thắng cũng đăng lên mạng xã hội khoảnh khắc ngọt ngào của gia đình nhỏ kèm lời chúc đến "công chúa": "Happy 2nd Birthday to my little princess Winnie".

Ca sĩ Anh Tú dành lời khen phía dưới phần bình luận: "Hai mẹ con quá dễ thương luôn" còn Hoa hậu Đặng Thu Thảo gửi lời chúc sinh nhật đến con gái Đông Nhi: "Happy Birthday Winnie, chúc con luôn vui tươi và học thật nhiều điều hay mỗi ngày".

Bên cạnh những lời chúc mừng cộng đồng mạng gửi đến Winnie, một bình luận đã bất ngờ "nhắc nhẹ" Đông Nhi: "Còn nhỏ này thì sao chị Hai". Theo đó, có một sự trùng hợp "không hề nhẹ" là ngày sinh của Winne trùng với ngày ra mắt Bad boy - MV thành công nhất trong sự nghiệp của Đông Nhi, chính vì thế ngày Winnie tròn 2 tuổi cũng là thời điểm sản phẩm này ra mắt được tròn 8 năm.